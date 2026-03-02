Головна Світ Політика
МАГАТЕ оцінило стан ядерної інфраструктури Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
МАГАТЕ не зафіксувало уражень ядерних об’єктів Ірану
фото: IAEA

Гроссі повідомив, що рівень радіації в регіоні залишається в межах норми

Міжнародне агентство з атомної енергії не зафіксувало ознак пошкодження чи ураження ядерних об’єктів в Ірані після атак у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Щодо стану ядерних об'єктів в Ірані, на даний момент ми не маємо жодних відомостей про пошкодження або ураження будь-яких ядерних об'єктів, включаючи атомну електростанцію в Бушері, дослідницький реактор в Тегерані або інші об'єкти ядерного паливного циклу», – зазначається у повідомленні.

Гроссі додав, що наразі тривають спроби встановити зв’язок з іранськими органами ядерного регулювання, однак відповіді поки не отримано. За його словами, він сподівається, що «незамінний канал зв'язку буде відновлено якомога швидше».

Очільник МАГАТЕ також наголосив, що в країнах, які межують з Іраном, не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайного фонового рівня.

Раніше, розташований в іранському місті Натанз великий ядерний об'єкт був атакований під час військових операцій США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки.

