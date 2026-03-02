Посадовці США засумнівалися у швидкому падінні режиму в Ірані

У Вашингтоні вважають малоймовірною швидку зміну влади після ударів

Високопосадовці США скептично оцінюють можливість швидкої зміни режиму в Ірані після вбивства верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в суботу багато високопосадовців США залишаються скептично налаштованими щодо того, що військова операція США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки призведе до зміни режиму найближчим часом.

Як зазначає агентство, до і після початку атаки американські посадовці, включно з президентом США Дональдом Трампом, припускали, що повалення чинної системи управління в Ірані може бути однією з цілей Вашингтона поряд із зупиненням іранських програм із балістичних ракет та ядерної програми.

Водночас троє американських чиновників, знайомих із розвідувальними даними, заявили Reuters, що існує серйозний скептицизм щодо здатності роздрібненої іранської опозиції повалити теократичну систему, яка керує країною з 1979 року. За словами співрозмовників агентства, жоден із них не виключає падіння уряду після втрати ключових посадовців унаслідок авіаударів США та Ізраїлю та жорстких репресій проти протестів у січні.

За оцінками Центрального розвідувального управління, наданими Білому дому за кілька тижнів до ударів по Ірану, у разі загибелі Хаменеї його можуть замінити більш жорсткі представники Корпусу вартових Ісламської революції або священнослужителі з аналогічними позиціями.

Після січневих протестів спецпредставник США Стів Віткофф кілька разів спілкувався з іранським кронпринцом Резою Пахлаві. За інформацією джерел агентства, це порушило питання про можливу підтримку Вашингтоном його приходу до влади у разі зміни режиму. Втім останніми тижнями, як зазначає Reuters, високопоставлені американські посадовці дедалі більше схиляються до песимістичної оцінки того, що будь-яка опозиційна фігура, навіть за підтримки США, зможе встановити контроль над Іраном у разі падіння чинної влади.

Нагадаємо, що Сполучені Штати та Ізраїль планували завдати ударів по Ірану на тиждень раніше, однак відклали операцію з розвідувальних і оперативних причин, зокрема через погодні умови.