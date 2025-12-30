Прем'єр-міністр Індії висловився про закиди Росії щодо атаки на резиденцію Путіна

Індія закликала сторни які зацікавлені у завершенні війни, не шкодити досягненню миру

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловився у соцмережах про нещодавню новину щодо атаки на резиденцію Путіна, про яку заявила Росія. Про це йдеться у дописі Нарендра Моді у соцмережі Х, пише «Главком».

«Глибоко стурбований повідомленнями про атаку на резиденцію президента Російської Федерації», – написав Нарендра Моді. Політик також додав, що саме дипломатичні зусилля можуть привести до миру та припинення бойових дій.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловився у соцмережах чутки щодо атаки на резиденцію Путіна фото: скриншот із соцмережі Х

Ба більше, прем'єр-міністр заявив, що Індія закликає усі зацікавлені сторони бути зосередженими на шляху для досягнення миру та уникати способів, що можуть цьому зашкодити. До слова, свій допис індійський політик написав окремо англійською та російською мовами.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області». За словами Лаврова, в атаці нібито було задіяно 91 дрон, які збила ППО.

Згодом Зеленський відповів на закиди Кремля щодо атаки на резиденцію Путіна та попередив українців. Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві.

Раніше «Главком» писав про те, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій.