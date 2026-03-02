Польський дипломат оцінив здатність НАТО захистити його країну

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні: «Часто тренувальні сценарії далекі від того, що може справді відбутися на полі бою»

Будь-яка симуляція бою чи тренувальний сценарій часто далекі від непередбачуваної дійсності справжньої війни. Попри скептичні прогнози західних медіа щодо готовності Європи до тривалого конфлікту, реальна взаємодія сил НАТО під час інцидентів на кордоні доводить протилежне. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Коментуючи висновки видань The Economist та The Wall Street Journal про те, що українські сили в імітаційних боях «розгромили» союзників по НАТО, Лукасевич закликав до реалізму. Як колишній військовий, він наголосив, що тренувальні сценарії часто є надто нереалістичними.

«І повномасштабна війна, і підготовка до українських контрнаступів засвідчила те, що будь-яка симуляція бою не має нічого спільного з дійсністю. Військові сценарії можуть розроблятися, але хід подій є надто непередбачуваним. Тому часто тренувальні сценарії – як і ті, про які ви говорите – далекі від того, що може справді відбутися на полі бою. Вони є надто нереалістичними. Тим більше, що на здатність країни оборонятися впливає не лише кількість зброї та наявність воєнного виробництва, але й політичні рішення, які також можуть бути непрогнозованими», – підкреслив дипломат.

Пьотр Лукасевич відкинув тези про «розчарування» в доктрині НАТО, навівши приклад подій 10 вересня 2025 року. Коли російські дрони вторглися у повітряний простір Польщі, на захист стали не лише польські пілоти.

«Я не можу говорити про розчарування у спільній обороні НАТО, бо саме сили НАТО і стали на захист польського повітряного простору, коли 10 вересня у нього вторглися російські дрони. Італійські, нідерландські та британські літаки разом із Повітряними силами Польщі збивали ці дрони, що й було практичною реалізацією спільної оборонної політики. І це тільки один приклад», – нагадав він.

Дипломат нагадав, що безпека Польщі базується на фізичній присутності військ США та інших союзників по Альянсу. Крім того, Польща активно долучається до програми NATO Air Policing, патрулюючи небо над країнами Балтії.

Нагадаємо, масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників.

Минулого року в Естонії відбулися навчання «Їжак-2025», у яких взяли участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн НАТО. До маневрів долучилися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема військові з України. За словами керівника програми безпілотних систем Сил оборони Естонії Арбо Пробала, сценарії навчань моделювали максимально перевантажене поле бою, щоб перевірити здатність підрозділів діяти в умовах постійного стресу та швидкої зміни ситуації.