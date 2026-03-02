Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польський дипломат оцінив здатність НАТО захистити його країну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Польський дипломат оцінив здатність НАТО захистити його країну
колаж: glavcom.ua

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні: «Часто тренувальні сценарії далекі від того, що може справді відбутися на полі бою»

Будь-яка симуляція бою чи тренувальний сценарій часто далекі від непередбачуваної дійсності справжньої війни. Попри скептичні прогнози західних медіа щодо готовності Європи до тривалого конфлікту, реальна взаємодія сил НАТО під час інцидентів на кордоні доводить протилежне. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Коментуючи висновки видань The Economist та The Wall Street Journal про те, що українські сили в імітаційних боях «розгромили» союзників по НАТО, Лукасевич закликав до реалізму. Як колишній військовий, він наголосив, що тренувальні сценарії часто є надто нереалістичними.

«І повномасштабна війна, і підготовка до українських контрнаступів засвідчила те, що будь-яка симуляція бою не має нічого спільного з дійсністю. Військові сценарії можуть розроблятися, але хід подій є надто непередбачуваним. Тому часто тренувальні сценарії – як і ті, про які ви говорите – далекі від того, що може справді відбутися на полі бою. Вони є надто нереалістичними. Тим більше, що на здатність країни оборонятися впливає не лише кількість зброї та наявність воєнного виробництва, але й політичні рішення, які також можуть бути непрогнозованими», – підкреслив дипломат.

Пьотр Лукасевич відкинув тези про «розчарування» в доктрині НАТО, навівши приклад подій 10 вересня 2025 року. Коли російські дрони вторглися у повітряний простір Польщі, на захист стали не лише польські пілоти.

«Я не можу говорити про розчарування у спільній обороні НАТО, бо саме сили НАТО і стали на захист польського повітряного простору, коли 10 вересня у нього вторглися російські дрони. Італійські, нідерландські та британські літаки разом із Повітряними силами Польщі збивали ці дрони, що й було практичною реалізацією спільної оборонної політики. І це тільки один приклад», – нагадав він.

Дипломат нагадав, що безпека Польщі базується на фізичній присутності військ США та інших союзників по Альянсу. Крім того, Польща активно долучається до програми NATO Air Policing, патрулюючи небо над країнами Балтії.

Нагадаємо, масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників.

Минулого року в Естонії відбулися навчання «Їжак-2025», у яких взяли участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн НАТО. До маневрів долучилися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема військові з України. За словами керівника програми безпілотних систем Сил оборони Естонії Арбо Пробала, сценарії навчань моделювали максимально перевантажене поле бою, щоб перевірити здатність підрозділів діяти в умовах постійного стресу та швидкої зміни ситуації.

Читайте також:

Теги: НАТО військові навчання Україна Пьотр Лукасевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще до оголошення офіційних результатів виборів Янукович дав інтерв'ю Першому каналу російського телебачення
7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла
7 лютого, 12:45
Вибір людей визначить ключовий запит українців після війни
Хто буде наступним президентом України?
2 лютого, 16:11
Україна адаптувалась, і вона таким чином просто переживе Путіна
Антикрихкість України: як ми адаптувалися до того, що здавалося неможливим
21 лютого, 12:47
Передача першого дрона
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Пару Тимурові Мірошниченку, беззмінному ведучому нацвідбору, склала акторка Леся Нікітюк
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
7 лютого, 18:10
Зеленський розповів, що американська сторона в Абі-Дабі знову виступила з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
7 лютого, 11:06
Михайло-Віктор Сцельніков пішов на фронт добровольцем після початку повномасштабного вторгнення
ДНК-експертиза підтвердила смерть воїна Лемберґа, сина львівської письменниці
20 лютого, 16:14
Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ
Сирський назвав важливе досягнення ЗСУ у 2025 році
21 лютого, 21:48
Марк Бернс заявив, що справедливість має залишатися умовою миру
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
23 лютого, 20:12

Політика

Польський дипломат оцінив здатність НАТО захистити його країну
Польський дипломат оцінив здатність НАТО захистити його країну
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua