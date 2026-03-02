Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про підтримку США після ударів по Ірану
фото: PAP

Кароль Навроцький заявив, що найближчі дні стануть часом важливих рішень на Близькому Сході

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що найближчі дні стануть періодом важливих рішень на Близькому Сході та наголосив на підтримці Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х.

Навроцький зазначив, що США залишаються найбільшим союзником Польщі. Він також висловив співчуття родинам американських військових, які загинули під час операції проти Ірану, та підтримку пораненим.

«На наших очах загрозливий іранський режим, який озброїв Росію в її агресії проти України й погрожував іншим державам на Близькому Сході, розпадається. Найближчі дні стануть часом важливих рішень у цьому регіоні. Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками!» – заявив польський президент.

Як відомо, внаслідок операції США та Ізраїлю проти Ірану загинули троє американських військових. Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що до завершення бойових дій кількість загиблих може зрости.

Крім того, Трамп допустив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що через закриття повітряного простору над Близьким Сходом наразі немає можливості евакуювати громадян ФРН із регіону. За словами глави МЗС, ситуація з авіасполученням фактично блокує будь-які організовані евакуаційні заходи.

Читайте також:

Теги: Польща США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа добивається скасування статусу TPS для сирійців
Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців
26 лютого, 19:12
Аналітики твердять, що Україна перетворюється на країну вдів та сиріт, стикаючись з демографічною катастрофою
Четверті роковини великої війни. Як змінилася демографічна ситуація в Україні
24 лютого, 08:00
Кремль дає великі обіцянки адміністрації Дональда Трампа
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
18 лютого, 17:24
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
17 лютого, 11:45
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
11 лютого, 11:03
Для початку варто розуміти, що навіть тривалий мир – не панацея і не кінець наших проблем
Чому Кремлю вигідна тимчасова заморозка війни
9 лютого, 18:23
Перед судом постав вірянин-баптист
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
8 лютого, 12:00
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
7 лютого, 12:02
Під обмеження потрапили 15 організацій, двоє осіб та 14 суден
США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту»
6 лютого, 19:33

Політика

Польський дипломат оцінив здатність НАТО захистити його країну
Польський дипломат оцінив здатність НАТО захистити його країну
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua