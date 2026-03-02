Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про підтримку США після ударів по Ірану

Кароль Навроцький заявив, що найближчі дні стануть часом важливих рішень на Близькому Сході

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що найближчі дні стануть періодом важливих рішень на Близькому Сході та наголосив на підтримці Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х.

Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami.

Na naszych oczach upada groźny reżim… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) March 1, 2026

Навроцький зазначив, що США залишаються найбільшим союзником Польщі. Він також висловив співчуття родинам американських військових, які загинули під час операції проти Ірану, та підтримку пораненим.

«На наших очах загрозливий іранський режим, який озброїв Росію в її агресії проти України й погрожував іншим державам на Близькому Сході, розпадається. Найближчі дні стануть часом важливих рішень у цьому регіоні. Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками!» – заявив польський президент.

Як відомо, внаслідок операції США та Ізраїлю проти Ірану загинули троє американських військових. Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що до завершення бойових дій кількість загиблих може зрости.

Крім того, Трамп допустив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що через закриття повітряного простору над Близьким Сходом наразі немає можливості евакуювати громадян ФРН із регіону. За словами глави МЗС, ситуація з авіасполученням фактично блокує будь-які організовані евакуаційні заходи.