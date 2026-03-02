Головна Світ Політика
Президент Литви закликав не відвертати увагу від війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президент Литви закликав не відвертати увагу від війни в Україні
Гітанас Науседа заявив про незмінність курсу в підтримці України
фото: ELTA

Гітанас Науседа наголосив на продовженні підтримки Києва

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що військова ескалація на Близькому Сході не повинна відвертати увагу міжнародної спільноти від російської війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х.

«Криза на Близькому Сході не повинна відволікати увагу міжнародної спільноти від війни, яку Росія веде проти України» – наголосив Науседа.

Президент Литви наголосив, що Європа має й надалі підтримувати Україну політичними, економічними та військовими заходами. За його словами, ситуація на Близькому Сході не може змінити стратегічних пріоритетів щодо допомоги Києву.

Під час розмови президенти Литви та Естонії також обговорили розвиток подій на Близькому Сході, питання безпеки своїх громадян у регіоні та організацію їхнього повернення додому.

Сторони домовилися підтримувати тісну координацію між литовськими та естонськими установами, щоб оперативно надавати консульську допомогу громадянам, які застрягли в країнах Близького Сходу.

Раніше, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що найближчі дні стануть періодом важливих рішень на Близькому Сході та наголосив на підтримці Сполучених Штатів. 

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що через закриття повітряного простору над Близьким Сходом наразі немає можливості евакуювати громадян ФРН із регіону.

