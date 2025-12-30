Кремль почав погрожувати Україні після заяв про «атаку» на резиденцію Путіна

Москва хоче використати фейк про «обстріл резиденції», щоб виправдати відмову від мирних пропозицій

Російська Федерація посилить переговорну позицію щодо України після так званої атаки на резиденцію очільника Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Кремль продовжує поширювати фейки про нібито удар України по резиденції очільника РФ. Пєсков заявив, що питання місцеперебування Путіна в нинішніх умовах не підлягає публічному обговоренню.

За словами речника диктатора, лідери РФ і Трамп «зберігають довірчий діалог, і такі дії Києва, як удар по резиденції, не здатні похитнути цей діалог». Тим часом аргументи про відсутність удару, які наводили український президент Володимир Зеленський, ЗМІ та аналітики, прессекретар Путіна назвав «божевільними».

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій.