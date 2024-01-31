Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

До нового пакету допомоги для України ввійшли чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

Україна отримає від Німеччини бронетехніку і ракети

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси. Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду.

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Згідно з оновленим списком, Україна отримала:

24 бронетранспортери;

чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;

ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;

понад 1000 155-мм боєприпасів;

три танки для розмінування WISENT;

мостоукладальник BEAVER із запчастинами;

14 мінних плугів;

морську систему розмінування, систему супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;

450 ланцюгів протиковзання, 194 тис. пайків.

Нагадаємо, у 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard 1.

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Раніше німецький збройовий концерн Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів. Виготовлену продукцію планують надавати Україні.

До слова, німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей