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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
До нового пакету допомоги для України ввійшли чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206
фото з відкритих джерел

Україна отримає від Німеччини бронетехніку і ракети

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси. Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду.

Згідно з оновленим списком, Україна отримала:

  • 24 бронетранспортери;
  • чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;
  • ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
  • понад 1000 155-мм боєприпасів;
  • три танки для розмінування WISENT;
  • мостоукладальник BEAVER із запчастинами;
  • 14 мінних плугів;
  • морську систему розмінування, систему супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;
  • 450 ланцюгів протиковзання, 194 тис. пайків.

Нагадаємо, у 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard 1.

Раніше німецький збройовий концерн Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів. Виготовлену продукцію планують надавати Україні.

До слова, німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей

Теги: Німеччина війна

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