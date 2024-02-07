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Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні
Глава українського МЗС вважає, що Євросоюзу потрібно перенаправити снаряди з третіх країн в Україну
фото з відкритих джерел

На думку Кулеби, аби розв'язати питання з нестачею боєприпасів для України, Євросоюз має розпочати переговори з третіми країнами

Для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції.

Глава МЗС вважає, що з цими країнами можна буде домовитися і перенаправити ці снаряди з третіх країн в Україну.

Як зауважив Кулеба, на початку повномасштабного вторгнення були приклади, коли деякі країни казали виробнику, щоб він віддав Україні виготовленні для них боєприпаси. 

«Не забуваймо, що у світі є ще дуже багато артилерійських снарядів і треба потроїти зусилля для того, щоб з їхніх складів перевозити ці снаряди до Європи. Ми говоримо про захист Європи і потрібні екстраординарні заходи», – сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року.

Як повідомлялося, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

Зокрема, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів.

До слова, Чехія змушує країни ЄС профінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 тис. боєприпасів для артилерії, наявних за межами блоку. 

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Теги: війна Дмитро Кулеба МЗС боєприпаси Європейський союз

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