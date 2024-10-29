Перехоплення телефонних переговорів політиків: США виявили хакерів із КНР

Хакери, які атакували політиків у США, мають відношення до угруповання Salt Typhoon





У США вважають, що китайські хакери перехоплювали телефонні переговори американських політиків, серед яких один із радників кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа. Про це пише газета The Washington Post.

Згідно з інформацією видання, хакери мають відношення до угруповання Salt Typhoon, нібито пов'язаного з урядом КНР. Джерела газети стверджують, що вони змогли отримати доступ до аудіозаписів телефонних дзвінків, а також незашифрованих текстових повідомлень.

Наразі, як повідомляється у статті, у США намагаються з'ясувати, скільки повідомлень та записів змогли перехопити хакери.

Також є думка, що ще однією метою Salt Typhoon є система, за допомогою якої можна законно відслідковувати запити прослуховування телефонних розмов, які надходять від органів влади операторам зв'язку. Передбачається, що мотивом може бути з'ясування осіб, за якими стежать ФБР та інші спецслужби.

Нагадаємо, китайські хакери зламали систему Verizon. Після цього їхні атаки були націлені на телефони людей зі штабу Гарріс.За інформацією джерела агентства, хакери, які зламали систему Verizon, були націлені на телефони людей, пов'язаних з передвиборчою кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Раніше сервер електронної пошти парламенту Молдови зазнав кібератаки. Спеціалісти з'ясовують причини та наслідки інциденту. Як уточнили у парламенті, інцидент стався 17 жовтня. Спеціалісти з'ясовують причину та наслідки кібератаки, «вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживанню та маніпуляції скомпрометованою інформацією».



