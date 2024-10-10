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Bloomberg повідомило, скільки ще часу ЗСУ утримуватимуть території на Курщині

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Bloomberg повідомило, скільки ще часу ЗСУ утримуватимуть території на Курщині
ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на Курщині
фото з відкритих джерел

Українські збройні сили можуть утримувати плацдарм в Курській області ще кілька місяців, або і довше

За оцінками американських високопосадовців, Україна зможе утримувати територію, на яку претендують її війська в Курській області Росії, принаймні протягом кількох місяців, якщо не довше. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами офіційних осіб, Україна поки не зіткнулася з серйозними труднощами в постачанні вантажів до району Курська, оскільки російські війська здійснили лише обмежені контратаки, зосередивши основну увагу на наступі на сході України.

Завдяки зусиллям союзників, Збройні Сили України зараз також отримують більш стабільні поставки артилерійських боєприпасів, зазначають чиновники.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може використовувати цю територію як важіль на переговорах, хоча залишається невідомим, коли такі переговори з Москвою можуть відбутися, оскільки російський лідер Володимир Путін поки не продемонстрував серйозної готовності до діалогу.

Як повідомляє Bloomberg, союзники України вказують на можливість того, що Зеленський може готуватися до більш гнучкої позиції в пошуках шляхів для завершення війни.

За словами високопосадовців США, Україна намагається вирішити, як краще захистити себе протягом зими, а також починає планувати дії на наступний рік, у тому числі за рахунок додаткових бригад.

У жовтні 2024 року ситуація в Курській області, що межує з Україною, залишається напруженою через бойові дії між українськими військовими та російськими силами. Українські Збройні Сили продовжують утримувати плацдарм на цій території, що стало важливим елементом їхніх військових операцій у цьому регіоні.

Збройні сили України утримують свої позиції в Курській області, а російські війська намагаються контратакувати, проте їхні зусилля залишаються обмеженими. Російські військові, ймовірно, зосереджуються на східному фронті, де їхні операції активніші.

До слова, Міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна. 

Раніше стало відомо, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон.

Нагадаємо, стало відомо, що з-поміж усіх держав та організацій, яких у Кремлі вважають дружніми, наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія. Більшість «друзів» Росії мовчать. 

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Теги: Сирія міністр путін військові Володимир Зеленський Україна переговори наступ

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