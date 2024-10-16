Китай заявив про готовність стати другом США

Сі Цзіньпін каже, що Китай готовий бути партнером Сполучених Штатів Америки

Глава Китаю вважає, що хороші відносини між країнами принесуть користь усьому світу

Успішне партнерство між Китаєм та США дає двом країнам можливість сприяти розвитку один одного, а не перешкоджати йому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист лідер Китаю Сі Цзіньпіна для щорічної урочистої вечері з нагоди вручення нагород Національного комітету з американо-китайських відносин 2024 року.

Сі Цзіньпін заявив, що хороші відносини між країнами принесуть користь світу.

«Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу», – зазначив він.

Нагадаємо, лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Пекін заявив, що готовий продовжувати «писати нову главу» у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв «неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера».

До слова, голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського диктатора Володимира Путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ, а також спільно з Росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті.

Як повідомлялося, Китай створив шпигунську мережу, яка нараховує 600 тис. осіб. Західні країни не мають достатніх ресурсів, щоб ефективно протистояти такій розгалуженій мережі.