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Китай заявив про готовність стати другом США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай заявив про готовність стати другом США
Сі Цзіньпін каже, що Китай готовий бути партнером Сполучених Штатів Америки
фото з відкритих джерел

Глава Китаю вважає, що хороші відносини між країнами принесуть користь усьому світу

Успішне партнерство між Китаєм та США дає двом країнам можливість сприяти розвитку один одного, а не перешкоджати йому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист лідер Китаю Сі Цзіньпіна для щорічної урочистої вечері з нагоди вручення нагород Національного комітету з американо-китайських відносин 2024 року.

Сі Цзіньпін заявив, що хороші відносини між країнами принесуть користь світу.

«Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу», – зазначив він.

Нагадаємо, лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Пекін заявив, що готовий продовжувати «писати нову главу» у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв «неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера».

До слова, голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського диктатора Володимира Путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ, а також спільно з Росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті.

Як повідомлялося, Китай створив шпигунську мережу, яка нараховує 600 тис. осіб. Західні країни не мають достатніх ресурсів, щоб ефективно протистояти такій розгалуженій мережі.

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Теги: Китай США Сі Цзіньпін

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