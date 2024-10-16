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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Скільки живуть на волі російські агенти?

glavcom.ua
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Росіяни активно шукають нових агентів серед місцевого населення
ілюстративне фото: Depositphotos

Усім спійманим зрадникам загрожує довічне ув’язнення або тривалі тюремні терміни

Служба повідомляє про такі затримання практично щодня. Завдяки їм, росіяни не можуть вибудувати в Україні свою мережу агентів. Команда Малюка розгромила російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення.

І ворогу так і не вдалось поновити свої позиції в Україні. Від моменту вербування росіянами до затримання такого агента, як свідчать дані багатьох розслідувань, минає небагато часу.

Ті, хто погоджуються працювати на РФ, практично гарантовано будуть затримані та надовго або назавжди сядуть за ґрати.

Регулярне затримання цілих мереж навідників важливе і як застереження для інших російських поплічників. Росіяни активно шукають нових агентів серед місцевого населення, як правило використовуючи для вербування соціальні мережі.

Або серед тих, хто шукає швидкого заробітку в телеграмі, або вираховуючи проросійські настрої зрадників по коментарях. При цьому ФСБ і гру не спішить обмінювати своїх викритих агентів, особливо з числа завербованих українських громадян, ставлячись до них, як до одноразових гумових виробів. І, думаю, це цілком заслужено.

А нагадаю, всім спійманим зрадникам загрожує довічне ув’язнення або тривалі тюремні терміни. Наприклад вчора стало відомо, що за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав «кріт» ФСБ, який шпигував для РФ на північному кордоні. Йдеться про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала ФСБ.

Новини про подібні судові вироки, знову ж таки, надходять практично щодня. Єдине, що зазначу – довічних термінів хотілось би бачити більше. Особливо, коли мова про навідників, на руках яких кров.

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Джерело
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Теги: СБУ ФСБ шпигун соціальні мережі населення росіяни російські агенти

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