Китай поза грою? Тайвань вирішить головну проблему українських БПЛА

У Токіо відбулися важливі переговори про повну заміну китайських комплектуючих в українських безпілотниках на тайванські аналоги

Тайвань і Україна домовилися розвивати співпрацю у сфері безпілотних технологій та створити ланцюг постачань, незалежний від китайських виробників. Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі представників тайванської урядової групи з розвитку «дипломатії безпілотників» та Української торгової палати в Японії, яка відбулася 17 липня в Токіо. Як пише «Главком», про це повідомило Міністерство закордонних справ Тайваню.

Тайванську сторону на переговорах очолив виконавчий директор групи «дипломатії безпілотників» Цзян Чженьвей (Chiang Zhen-wei). У зустрічі також взяли участь представники Тайванського науково-дослідного інституту промислових технологій (ITRI) та компаній CBT, Accton, 7A Drones і FairTech, які працюють у сфері безпілотних систем.

Українську сторону представляла президентка Української торгової палати в Японії Катерина Яворська.

Головною темою переговорів стало створення так званого «нечервоного» ланцюжка постачання (Non-Red Supply Chain). Його мета – зменшити або повністю усунути залежність від китайських компонентів і постачальників у виробництві дронів.

За даними тайванського зовнішньополітичного відомства, стратегія співпраці полягає в поєднанні сильних сторін партнерів:

США забезпечують передові інновації та технологічні розробки;

Україна дає унікальний практичний досвід застосування дронів у умовах реальних бойових дій;

Тайвань пропонує високотехнологічну промислову базу, передові мікросхеми та гнучкі можливості масштабного виробництва.

У відомстві наголосили, що тайванські підприємства здатні забезпечити виробництво великої кількості компонентів для безпілотників і планують об'єднати виробничі ресурси, щоб спростити доступ партнерів до цієї продукції.

Президентка Української торгової палати в Японії Катерина Яворська під час зустрічі заявила, що після початку повномасштабної війни «Україна стала справжньою лабораторією безпілотників». За її словами, українська галузь швидко розвивається, працює не лише над оборонними рішеннями, а й над ударними та подвійного призначення безпілотниками, а також активно впроваджує системи штучного інтелекту для навчання операторів.

Катерина Яворська зауважила, що українська сторона прагне максимально знизити залежність від китайських постачальників і розглядає Тайвань як одного з ключових партнерів для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, що спеціальну групу «дипломатії безпілотників» заснував у 2025 році міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзялун для поглиблення технологічного партнерства з демократичними країнами. Окрім спільних розробок та випробувань, Тайвань планує використовувати електронні торговельні майданчики, щоб напряму поєднувати виробників комплектувальних із міжнародними покупцями.

Також Тайвань працює над створенням Міжнародної академії безпілотників, яка має стати платформою для навчання та розвитку спільних проєктів із країнами-партнерами.

У міністерстві підкреслили, що співпраця з Україною відкриває нові можливості для розвитку двосторонніх контактів у сфері безпілотних технологій, сприятиме зміцненню стійких ланцюгів постачань і стане ще одним кроком у реалізації тайванської стратегії «дипломатії безпілотників».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що вже у 2027 році Україна планує отримати далекобійні безпілотники, здатні долати від 5 до 10 тис. км. За його словами, цього року українські розробники вийдуть на виробництво дронів із дальністю польоту понад 4 тис. км, а самі технології стрімко вдосконалюються. Також глава держави повідомив про підготовку масштабної українсько-американської угоди щодо спільного виробництва безпілотників і передачі бойового досвіду української сторони.