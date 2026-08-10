Тайвань створив «пекельну» стратегію захисту від Китаю

Одним із головних орієнтирів для острова став досвід України у застосуванні дешевих дронів проти значно потужнішого противника

Тайвань прискорив підготовку до потенційного вторгнення Китаю та розробив оборонну стратегію Hellscape («пекло»), яка передбачає масоване застосування дронів, безпілотних катерів, ракет та артилерії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Стратегія Hellscape має максимально ускладнити китайським військам висадку на острові. Розрахунок полягає в тому, щоб завдати силам вторгнення настільки значних втрат, аби спроба захоплення Тайваню стала надто ризикованою для Пекіна.

Одним із головних орієнтирів для Тайваню стала війна Росії проти України. Тайванські військові вивчають, як українські сили використовують відносно дешеві та маневрені безпілотники проти значно потужнішого противника.

Окрему увагу Тайвань приділив українському досвіду завдання ударів на великі відстані. Такий підхід передбачає ураження китайських кораблів ще до того, як вони наблизяться до острова.

«Наші зусилля у сфері безпілотників та боротьби з ними розпочалися відносно пізно, і спочатку ми діяли методом спроб і помилок», – заявив генерал-лейтенант Хуан Вень-чі, директор Управління стратегічного планування Міністерства оборони Тайваню.

Паралельно острів нарощує виробництво безпілотників. До 2030 року влада планує виготовляти до 100 тис. дронів на місяць. Для власних збройних сил Тайвань прагне придбати понад 210 тис. повітряних і морських безпілотників.

Стрімко зріс і експорт тайванських дронів. За перші три місяці 2026 року Тайвань продав за кордон безпілотників на $115 млн, що перевищило показник за весь 2025 рік.

Найбільшим напрямком експорту стала Чехія. Частина виготовлених на Тайвані безпілотників також надходить до України.

Підготовка до потенційного протистояння з Китаєм передбачає не лише переозброєння, а й зміну організації військ. На Тайвані вже створили нове командування берегової оборони, яке об'єднало безпілотники, мобільні ракетні комплекси та артилерію.

Тим часом Китай здійснює масштабну реорганізацію військового керівництва. Із 27 вищих командних посад в армії 21 наразі не має постійного керівника. Лише шість із них обіймають генерали найвищого рангу, тоді як близько 20 посад тимчасово займають генерал-лейтенанти як виконувачі обов'язків.

Через масштабні чистки Сі Цзіньпіну доводиться заново формувати значну частину військового керівництва. Нових генералів підвищують невеликими групами після додаткової політичної перевірки, причому одним із головних критеріїв залишається особиста відданість Сі.

Нагадаємо, Тайвань і Україна домовилися розвивати співпрацю у сфері безпілотних технологій та створити ланцюг постачання, незалежний від китайських виробників. Відповідної домовленості сторони досягли під час зустрічі представників тайванської урядової групи з розвитку «дипломатії безпілотників» та Української торгової палати в Японії, яка відбулася 17 липня в Токіо.