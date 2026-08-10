Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Тайвань створив «пекельну» стратегію захисту від Китаю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Тайвань створив «пекельну» стратегію захисту від Китаю
фото: The New York Times

Одним із головних орієнтирів для острова став досвід України у застосуванні дешевих дронів проти значно потужнішого противника

Тайвань прискорив підготовку до потенційного вторгнення Китаю та розробив оборонну стратегію Hellscape («пекло»), яка передбачає масоване застосування дронів, безпілотних катерів, ракет та артилерії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Стратегія Hellscape має максимально ускладнити китайським військам висадку на острові. Розрахунок полягає в тому, щоб завдати силам вторгнення настільки значних втрат, аби спроба захоплення Тайваню стала надто ризикованою для Пекіна.

Одним із головних орієнтирів для Тайваню стала війна Росії проти України. Тайванські військові вивчають, як українські сили використовують відносно дешеві та маневрені безпілотники проти значно потужнішого противника.

Окрему увагу Тайвань приділив українському досвіду завдання ударів на великі відстані. Такий підхід передбачає ураження китайських кораблів ще до того, як вони наблизяться до острова.

«Наші зусилля у сфері безпілотників та боротьби з ними розпочалися відносно пізно, і спочатку ми діяли методом спроб і помилок», – заявив генерал-лейтенант Хуан Вень-чі, директор Управління стратегічного планування Міністерства оборони Тайваню.

Паралельно острів нарощує виробництво безпілотників. До 2030 року влада планує виготовляти до 100 тис. дронів на місяць. Для власних збройних сил Тайвань прагне придбати понад 210 тис. повітряних і морських безпілотників.

Стрімко зріс і експорт тайванських дронів. За перші три місяці 2026 року Тайвань продав за кордон безпілотників на $115 млн, що перевищило показник за весь 2025 рік.

Найбільшим напрямком експорту стала Чехія. Частина виготовлених на Тайвані безпілотників також надходить до України.

Підготовка до потенційного протистояння з Китаєм передбачає не лише переозброєння, а й зміну організації військ. На Тайвані вже створили нове командування берегової оборони, яке об'єднало безпілотники, мобільні ракетні комплекси та артилерію.

Тим часом Китай здійснює масштабну реорганізацію військового керівництва. Із 27 вищих командних посад в армії 21 наразі не має постійного керівника. Лише шість із них обіймають генерали найвищого рангу, тоді як близько 20 посад тимчасово займають генерал-лейтенанти як виконувачі обов'язків.

Через масштабні чистки Сі Цзіньпіну доводиться заново формувати значну частину військового керівництва. Нових генералів підвищують невеликими групами після додаткової політичної перевірки, причому одним із головних критеріїв залишається особиста відданість Сі.

Нагадаємо, Тайвань і Україна домовилися розвивати співпрацю у сфері безпілотних технологій та створити ланцюг постачання, незалежний від китайських виробників. Відповідної домовленості сторони досягли під час зустрічі представників тайванської урядової групи з розвитку «дипломатії безпілотників» та Української торгової палати в Японії, яка відбулася 17 липня в Токіо.

Читайте також:

Теги: Тайвань Китай війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Касим-Жомарт Токаєв зустрілися в Омську, РФ, 25 липня 2026 року
Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон
25 липня, 20:04
Тім Пул зробив нову заяву про Україну
Відомий критик України зі США несподівано підтримав Київ
24 липня, 08:44
ДСНС показала руйнування та пожежі у 5 районах Києва після атаки
Рятувальники дістають людей із вогню: ДСНС показала руйнування в Києві (фото)
19 липня, 04:54
Спеціальна лабораторія адаптує дрони «Вампір» («Баба Яга») до супутникового зв'язку
Дрон, від якого тікають росіяни: українські військові продемонстрували, як модернізують «Бабу Ягу»
20 липня, 12:28
«Авіатек» спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ
У Кірові атаковано «Авіатек»: яке значення має підприємство для армії РФ
24 липня, 07:59
Затонуле цивільне судно Golden Leo, по якому окупанти завдали ракетного удару в Чорному морі 19 липня
Затоплення судна у Чорному морі: чи є загроза для довкілля
28 липня, 17:32
Рятувальники ліквідували пожежі
РФ атакувала Одещину ударними дронами: загинула людина, є травмовані (оновлено)
5 серпня, 18:11
Перу вперше розкрило втрати своїх громадян, завербованих Росією
Росія завербувала майже 500 громадян Перу на війну проти України
Вчора, 08:51
Президент переконаний, що наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню
Зеленський пояснив, як США захистять Україну після війни
8 серпня, 20:50

Соціум

США витратили майже всі запаси високоточних ракет – Bloomberg
США витратили майже всі запаси високоточних ракет – Bloomberg
Росія втратила спроможність відкрити другий фронт
Росія втратила спроможність відкрити другий фронт
Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми
Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми
Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення
Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
176K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua