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Китайські хакери атакували Тайвань за допомогою штучного інтелекту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Китайські хакери атакували Тайвань за допомогою штучного інтелекту
Вісім ШІ-агентів одночасно атакували урядові системи Тайваню
фото: Financial Times

Автономна система самостійно шукала вразливості, змінювала тактику та одночасно керувала вісьмома агентами штучного інтелекту

Китайські хакери використали загальнодоступні інструменти штучного інтелекту для масштабної атаки на урядові системи Тайваню. Система фактично діяла як автономна команда хакерів: самостійно шукала вразливості та змінювала способи проникнення після невдалих спроб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Безпрецедентний рівень автономності кібератаки

Кібервторгнення виявили дослідники ізраїльської компанії Dream, яка спеціалізується на штучному інтелекті. За їхніми оцінками, зловмисники використали агентів штучного інтелекту з відкритим кодом для створення автономного хакерського інструменту.

Атака тривала протягом чотирьох днів на початку липня. У цей час система одночасно залучала до восьми автономних агентів штучного інтелекту. Вони склали карту 21 урядової системи, досліджували їхні вразливості та самостійно змінювали тактику, коли стикалися з блокуванням.

За даними дослідників, унаслідок атаки було зламано щонайменше 85 урядових облікових записів. Зловмисники також викрали понад 2,5 тис. записів про персонал.

Згодом масштаби операції розширилися. Об'єктами атаки стали відомство з ядерної безпеки Тайваню та щонайменше сім енергетичних компаній.

Головний стратег компанії Dream Амір Бекер заявив, що раніше не бачив настільки автономної атаки на урядову ціль. За його словами, з появою подібних інструментів штучного інтелекту державам доведеться виходити з того, що вони перебувають під «постійними кібератаками».

За словами джерела Financial Times, ціллю операції був саме Тайвань. Водночас Dream відмовилася офіційно назвати державу, яка стала об'єктом атаки, пославшись на політику компанії. Там лише зазначили, що поінформували про кібератаку одну з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Дослідники також не встановили конкретну хакерську групу, відповідальну за операцію. Однак у внутрішніх повідомленнях, пов'язаних з атакою, використовувалася спрощена китайська мова. На думку фахівців, це свідчить про високу ймовірність зв'язку зловмисників із Китаєм.

Водночас дані, викрадені з атакованих систем, були написані традиційною китайською мовою, характерною, зокрема, для урядових сайтів Тайваню.

Представник Міністерства цифрових справ Тайваню відмовився коментувати інформацію про злам, пославшись на конфіденційність. Водночас він зазначив, що всі інциденти, які стосуються урядових органів або критичної інфраструктури, розглядаються відповідно до встановлених процедур.

«Методи хакерських атак стають дедалі різноманітнішими, а останніми роками впровадження технологій штучного інтелекту ще більше змінило характер інцидентів у сфері кібербезпеки», – зазначив чиновник.

Як працював автономний хакерський інструмент

Докази липневої атаки дослідники Dream знайшли в онлайн-архіві обсягом 160 МБ. Він містив 1395 файлів, які дозволили фахівцям дослідити механізм роботи автономного хакерського інструменту.

З'ясувалося, що система використовувала двох агентів штучного інтелекту з відкритим кодом – Hermes та OpenClaw. Ці інструменти можна завантажити у відкритому доступі, а їхня функціональність дозволяє моделям штучного інтелекту автономно виконувати поставлені завдання.

Дослідники не встановили, яку саме модель штучного інтелекту використовували для роботи агентів. Однак вони з'ясували, що зловмисники змогли обійти захисні механізми базової моделі. Для цього хакерську діяльність маскували під санкціоноване тестування систем на вразливості.

Особливістю атаки стала здатність інструменту постійно оцінювати можливі шляхи проникнення та переглядати їхню пріоритетність. Якщо один із варіантів не спрацьовував, система запускала іншого агента штучного інтелекту, який шукав необхідну інформацію та розробляв новий підхід.

Нагадаємо, раніше дослідник кібербезпеки Марк Хофер виявив у відкритому доступі китайську поліцейську платформу з персональними даними іноземців. У базі містилися записи майже про 12 тис. осіб, серед яких були іноземні громадяни, журналісти, жителі Гонконгу й Тайваню, а також люди, яких китайська влада віднесла до окремих категорій ризику.

Теги: штучний інтелект Тайвань Китай

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