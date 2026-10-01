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Китай відкладає напад на Тайвань: Reuters дізнався причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Китай відкладає напад на Тайвань: Reuters дізнався причину
Китай продовжує готуватися до можливого конфлікту з Тайванем
фото: AP

Американські посадовці вважають малоймовірним початок війни між Пекіном і Тайбеєм до 2028 року

Китай, ймовірно, не розпочне військову операцію проти Тайваню найближчим часом. Американські посадовці вважають, що початок війни до 2028 року наразі малоймовірний, попри доручення китайського лідера Сі Цзіньпіна підготувати армію до можливого силового захоплення острова до 2027 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників, знайомих із оцінками Вашингтона, пише «Главком».

Однією з причин називають проблеми з підготовкою китайських збройних сил. За даними співрозмовників агентства, антикорупційна кампанія Комуністичної партії Китаю та пов'язані з нею кадрові чистки серед військового керівництва сповільнили досягнення необхідного рівня готовності.

Іншим важливим фактором можуть стати вибори на Тайвані у 2028 році. За даними Reuters, Пекін може чекати на їхні результати, розраховуючи, що на острові до влади прийде політична сила, більш прихильна до зближення з Китаєм.

Водночас американські посадовці не виключають силового сценарію після 2028 року. За їхньою оцінкою, ризик може зрости, якщо Демократична прогресивна партія Тайваню здобуде четвертий поспіль президентський термін, а чинний президент Лай Цзін-де буде переобраний.

«Якщо це станеться, я думаю, 2028 рік буде досить напруженим», – сказав один із американських чиновників Reuters.

На рішення Пекіна також можуть вплинути президентські вибори у США 2028 року. Водночас співрозмовники агентства зазначають, що серед американських посадовців немає єдиної думки щодо того, наскільки цей фактор важливий для китайського керівництва.

Окремо американські чиновники звернули увагу на стан китайської армії. За їхніми словами, військові навчання Китаю минулого року були менш масштабними, ніж у попередні роки. Цьогоріч активність дещо зросла, однак у Вашингтоні вважають, що китайське військове керівництво може бути незадоволене рівнем готовності своїх сил.

Китай при цьому продовжує готуватися до можливого конфлікту. За оцінкою американської сторони, Пекін також вивчає досвід війни в Україні та інших сучасних конфліктів і може прагнути провести потенційну операцію максимально швидко, щоб не допустити затяжної війни.

Варто нагадати, що Китай уперше з 2010 року переглянув закон про мобілізацію, розширивши можливості держави на випадок війни. Після оголошення мобілізації влада зможе вилучати цивільний транспорт, використовувати об'єкти інфраструктури та залучати приватний бізнес до оборонних потреб.

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Теги: Китай ЗМІ Сі Цзіньпін Тайвань

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