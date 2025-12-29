Головна Світ Політика
Bloomberg: Китай розпочинає масштабні військові навчання навколо Тайваню

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Bloomberg: Китай розпочинає масштабні військові навчання навколо Тайваню
фото з відкритих джерел

Реакція Китаю викликана нещодавнім схваленням США продажу Тайваню зброї на суму близько $11 млрд 

Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як заявив речник китайських військових старший полковник Ши Ї, ці дії є «суворим попередженням сепаратистським силам» та «необхідним заходом» для захисту суверенітету Китаю. Окремо повідомляється, що з вівторка Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочне бойові стрільби у п’яти зонах навколо острова, закривши ці райони для руху суден та літаків.

Різка реакція КНР викликана нещодавнім схваленням Державним департаментом США контракту на продаж Тайваню зброї на суму близько $11 млрд. Окрім військових маневрів, Пекін уже запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та їхнього керівництва.

Це перші настільки масштабні навчання НВАК з весни 2024 року, коли Китай відпрацьовував повну блокаду острова та імітував удари по енергетичних об’єктах і портах. Офіційний Тайбей продовжує рішуче відкидати претензії Пекіна, наголошуючи на своєму праві на самооборону та демократичний устрій.

Як відомо, Пекін проводить масштабну ревізію своєї військової доктрини, аналізуючи помилки Росії у війні проти України. Згідно зі звітом Пентагону, на який посилається Defense Express, КНР відмовилася від концепції короткострокових операцій на користь стратегії «тотальної війни», що передбачає повну мобілізацію ресурсів та пряме зіткнення зі США.

Пекін прагне виграти війну в межах конвенційного конфлікту. Для цього ставка робиться на високоточні удари великої дальності, морські блокади та масштабну економічну війну, щоб змусити противника капітулювати без застосування ядерної зброї.

Як повідомлялося, Пекін оголосив про введення санкцій проти 20 оборонних корпорацій та 10 посадових осіб США. Такі заходи стали відповіддю на нещодавню угоду Вашингтона з Тайбеєм про продаж озброєння на суму $11,1 млрд , що є найбільшою поставкою в історії відносин США та Тайваню. 

Під обмеження потрапили великі гравці американського оборонного сектору, зокрема філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services. Також у списку опинився засновник Anduril Industries та низка топменеджерів збройових компаній. Санкції передбачають повне заморожування активів цих осіб та організацій у Китаї, заборону на будь-яку співпрацю з ними, а фізичним особам додатково закрито в’їзд до країни.

Нагадаємо, США схвалили продаж озброєнь Тайваню на $11,1 млрд. Це найбільший пакет військової допомоги для острова за всю історію. 

Оголошення про продаж зброї Тайваню стало другим за час нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа та з’явилося на тлі посилення військового й дипломатичного тиску з боку Китаю.

До слова, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню.

