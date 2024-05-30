КНДР запустила декілька балістичних ракет малої дальності – ЗМІ

Ймовірно, запуск ракети пов'язаний із невдалою спробою Північної Кореї запустити військовий супутник-шпигун

Північна Корея в четвер запустила балістичну ракету невстановленого типу і близько 10 балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря. Про це повідомило агентство Yonhap.

Зазначається, що Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не надав подробиць щодо запуску, оскільки наразі триває аналіз.

Крім того, той же комітет заявив, що виявив літальні апарати, імовірно, балістичні ракети малої дальності, запущені з району Сунан в Пхеньяні о 6:14 ранку за місцевим часом у напрямку Східного моря.

Нагадаємо, Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на сеульських військових. КНДР назвала свої дії акцією «око за око» у відповідь на листівки із закликом повалити пхеньянський режим з території Південної Кореї

До слова, Північна Корея 27 травня запустила у бік Японії ракету. Про це пише Reuters із посиланням на систему надзвичайного мовлення J-Alert. На цьому фоні Токіо попередив жителів півдня країни про необхідність сховатися в укриттях. Наголошувалося, що впізнати тип випущеної ракети не вдалося.

Раніше Північна Корея оголосила про плани протягом 2024-2026 років поставити на озброєння своєї армії «технічно оновлену версію» нової 240-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).