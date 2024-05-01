Очільник Пентагону назвав головний виклик для США

Ллойд Остін назвав Китай головним суперником США

Бюджет на 2025 фінансовий рік допоможе міністерству оборони США боротися з кількома викликами, зокрема з КНР. Про це заявив шеф Пентагону Ллойд Остін на засіданні Комітету збройних сил Палати представників.

«Наш запит на фінансування у разі затвердження поставить США у становище, в якому ми зможемо боротися з головним для нас викликом – Китаєм – впевнено та своєчасно», – сказав Остін.

Серед інших викликів він назвав «все більш агресивну» Росію, загрозу, що походить від Ірану та підконтрольних йому угруповань, КНДР та міжнародні терористичні організації.

За його словами, Іран продовжує забезпечувати Росію технологіями та фактичними безпілотниками, сказав Остін. «Це вплинуло на здатність Росії оговтатися від шкоди, якої їй завдала Україна», – додав він.

Він також сказав, що Північна Корея «стає більш впевненою», оскільки вона розширює свої зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. «Нам доведеться спостерігати за цим», – сказав Остін. «Це те, що нам доведеться бути в курсі і думати на перспективу», – додав голова Пентагону.

У березні повідомлялося, що адміністрація Байдена запросила Конгрес про виділення до бюджету Пентагону у 2025 фінансовому році $849,8 млрд.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звертався до партнерів США із закликом передавати системи протиповітряної оборони Patriot Україні.

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