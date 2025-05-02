Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги у Другій світовій війні

На думку Трампа, США «зробили більше, ніж будь-яка інша країна», для досягнення перемоги у Другій світовій війні

11 листопада відзначатиметься День перемоги у Першій світовій війні

Президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер 8 травня його країна відзначатиме День перемоги у Другій світовій війні. Як передає «Главком», про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

На думку Трампа, США «зробили більше, ніж будь-яка інша країна», для досягнення перемоги у Другій світовій війні. До того ж, 11 листопада відзначатиметься День перемоги у Першій світовій війні.

Тож тепер у країні відзначатимуть два дні перемоги у двох світових війнах.

«Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо – це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити!» – наголосив президент США.

Трамп додав, що відтепер «ми знову почнемо святкувати наші перемоги».

На міжнародному рівні 8 травня визнано Днем пам'яті та примирення, який присвятили пам'яті жертв Другої світової війни. День пам’яті було затверджено Резолюцією ООН у 2004 році.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки більше не гратимуть роль посередника у переговорах між Росією та Україною. Настав час для прямих переговорів між сторонами. Про це на брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає «Главком».

«Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво летіти на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Зараз робота має вестися між двома сторонами», – сказала вона.

За словами представниці Держдепартаменту, Сполучені Штати все ж докладуть зусиль для встановлення миру, але зараз результат конфлікту вимагає «конкретних ідей» від Москви та Києва.

Британська газета The Times писала, що президент США Дональд Трамп усвідомив усю складність переговорів із Росією та Україною. Тому він замислився над виходом із цього процесу. Як зазначили журналісти, досягти угоди виявилося набагато важче, ніж укласти угоду із нерухомістю.