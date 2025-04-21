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Скандал у Пентагоні: чиновники звинувачують відомство у наклепі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скандал у Пентагоні: чиновники звинувачують відомство у наклепі
Навколо Пентагона зчинився галас
фото із відкритих джерел

Чиновники зробили відверті заяви щодо останніх кадрових рішень у Пентагоні 

Три чиновники Пентагону, звільнені на тлі розслідування витоку інформації, заявили, що вони «неймовірно розчаровані тим, як закінчилася їх служба в Міністерстві оборони». Про це пише The Hill, інформує «Главком».

Пентагон 15 квітня усунув з посади Дена Колдуелла, старшого радника міністра оборони, та Деріна Селніка, заступника начальника штабу міністерства, який також є радником міністра, заступника міністра Коліна Керролла усунули з посади 16 квітня.

У спільній заяві Дена Колдуелла, Коліна Керролла та Деріна Селніка стверджується, що неназвані співробітники Пентагону поширили про них неправдиву інформацію. «Усі троє з нас із честю служили нашій країні – двоє з нас брали участь у війнах в Іраку та Афганістані. І з огляду на наш досвід ми розуміємо важливість інформаційної безпеки і щодня працюємо над її захистом», – йдеться у заяві.

У березні представники Пентагону заявили, що в міністерстві розпочалося розслідування «несанкціонованого розкриття інформації щодо національної безпеки». «Це розслідування починається негайно і завершиться доповіддю міністру оборони», – написав начальник штабу Хегсета Джо Каспер у службовій записці від 21 березня.

Видання Politico повідомило, що витоки інформації, які розслідує міністерство, зокрема стосуються розкритої інформації про переміщення другого авіаносця США в Червоному морі, планів військових операцій у Панамському каналі, візит мільярдера Ілона Маска до міністерства та припинення обміну розвідданими з Україною.

Наприкінці березня головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг під чужим номером потрапив до закритого чату чиновників США в месенджері Signal.

Гегсет відкинув твердження, що в чат було відправлено будь-які військові плани. Президент США Дональд Трамп можливою причиною витоку назвав несправність самого месенджера.

Раніше стало відомо, що за несанкціоноване розголошення інформації в адміністративну відпустку було відправлено радника міністра оборони США Піта Гегсета Дена Колдуелла. 

До слова, що підрозділ оборонних інновацій Пентагону вибрав вісім компаній для розробки ядерних мікрореакторів, які могли б використовуватися для постачання електричної енергії баз Військово-повітряних сил і Сухопутних військ Сполучених Штатів. 

Теги: США військові розслідування Пентагон

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