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Коли впаде режим Асада? Прогноз від представників Білого дому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли впаде режим Асада? Прогноз від представників Білого дому
На думку деяких американських чиновників, режим Асада в Сирії може впасти вже за кілька днів
фото: AP

Наразі офіційної оцінки щодо долі Асада немає, але один зі сценаріїв стає дедалі більш правдоподібним

Представники адміністрації президента США Джо Байдена припускають, що режим очільника Сирії Башара Асада впаде протягом кількох найближчих днів. Про це повідомляє CNN із покликанням на п'ятьох американських чиновників.

Співрозмовники телеканалу зазначили, що наразі офіційної оцінки щодо долі Асада немає, і що думки чиновників розходяться.

«Консенсус, що складається, полягає в тому, що цей сценарій стає дедалі більш правдоподібним», – заявив один американський високопосадовець.

Інший чиновник заявив, що, «ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади».

За оцінками видання, якщо цей прогноз підтвердиться, це буде «напрочуд швидке» падіння влади сирійського президента після війни, що почалася у 2011 році, яка до минулого тижня була у відносному застої.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

За даними The Wall Street Journal, дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії. Станом на сьогодні президента, ймовірно, вже також немає у сирійській столиці Дамаску. 

 

Теги: США Сирія Башар Асад

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