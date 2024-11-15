Трамп обрав міністром охорони здоров'я політика, який критикував вакцини проти Covid-19

Новообраний президент заявив, що Роберт Кеннеді «зробить Америку знову великою та здоровою»

Новообраний президент США Дональд Трамп визначив хто стане новим очільником Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб. Трамп обрав Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своїми антивакцинаторськими заявами. Про це майбутній президент США повідомив у Х.

Республіканець написав, що американці «надто довго були пригнічені дезінформацією, коли справа стосується охорони здоров’я».

Трамп заявив, що безпека та здоров’я всіх американців є найважливішою роллю будь-якої адміністрації, а тому Кеннеді на своїй посаді «відіграватиме велику роль у забезпеченні захисту кожного від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних продуктів і харчових добавок».

За словами новообраного президента, Роберт Кеннеді «зробить Америку знову великою та здоровою». Роберт Кеннеді відомий своєю антивакцинаторською позицією. Він часто поширював різноманітні теорії змов та висловлював сумніви щодо їхньої ефективності.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп призначив на кілька ключових посад осіб, лояльних до його політики, з обмеженим досвідом, що приголомшило деяких союзників і дало зрозуміти, що він серйозно налаштований на зміни.

Як повідомлялося, Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

До слова, виконувати обов’язки директора Національної розвідки у команді Трампа буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. .У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною. А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.