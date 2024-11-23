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Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters
фото з відкритих джерел

Деякі заяви Гренелла можуть змусити українських лідерів замислитися

Майбутній президент США Дональд Трамп планує призначити Річарда Гренелла, свого колишнього керівника розвідки та відомого критика швидкого вступу України до НАТО, спеціальним представником із питань «російсько-українського конфлікту». Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Гренелл, який раніше був послом в Німеччині та виконував обов’язки директора національної розвідки США під час президентства Трампа з 2017 по 2021 рік, може стати ключовою фігурою у зусиллях обраного президента закінчити війну в Україні, якщо його кандидатуру буде затверджено.

Анонімні джерела видання зазначають, що Трамп розглядає можливість створити посаду спеціального посланця, який займатиметься виключно вирішенням «російсько-українського конфлікту». Це може стати одним із його перших дипломатичних кроків після вступу на посаду. 

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закічити війну протягом 24 годин, однак поки не розкрив, яким чином планує це зробити.

Деякі заяви Гренелла можуть змусити українських лідерів замислитися.  Приміром, у липні він висловлювався за створення «автономних зон» як способу врегулювання конфлікту. Також він висловлювався проти вступу України до НАТО в осяжному майбутньому, що збігається із позицією багатьох союзників Трампа.

Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває керівника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США. 

Також Трамп висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади. 

До слова, Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

А зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.

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Теги: США НАТО війна Дональд Трамп прокурор рекорд вибори у США Україна президент

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