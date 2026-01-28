Головна Світ Політика
Колишню першу леді Південної Кореї засуджено до 20 місяців тюрми

Ростислав Вонс
Суд визнав колишню першу леді Південної Кореї винною у корупції
фото: Joint Press Corps

Кім Кьон Хі, яка перебуває під вартою з серпня 2025 року, заперечувала всі звинувачення

Суд у Сеулі засудив колишню першу леді країни Кім Кьон Хі до 20 місяців ув'язнення через корупцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Згідно з ухвалою суду, обвинувачена приймала предмети розкоші від культоподібної Церкви об'єднання, зокрема сумку Chanel і намисто Graff. Як наголосив суддя, близькість Хі до Юн Сок Йоля, який на той час був президентом країни, дала їй «значний вплив», яким вона зловживала. Водночас її виправдали за звинуваченнями в маніпуляціях із акціями та порушеннях законів Південної Кореї щодо фінансування передвиборної кампанії.

Розслідування також призвело до затримання лідерки Церкви об'єднання Хан Хак Джа, яка заявляє про 10 млн прихильників її церкви по всьому світу.

На фінальному слуханні в грудні прокурори заявили, що колишня перша леді «стояла вище закону», і змовлялася з Церквою об'єднання, щоб підірвати «конституційно визначене відділення релігії від держави». Прокурори вимагали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Кім Кьон Хі відкинула всі звинувачення, стверджуючи, що обвинувачення «глибоко несправедливі». У 2023 році прихована камера зафіксувала, як вона приймає розкішну сумку вартістю понад дві тисячі доларів. Тоді скандал знизив рейтинги її чоловіка та сприяв нищівній поразці його партії на парламентських виборах у квітні 2024 року.

Нагадаємо, колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля визнано винним у перешкоджанні правосуддю та фальсифікації документів під час спроби захоплення влади. Районний суд Сеула оголосив перший вирок, призначивши ексглаві держави покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Головним пунктом обвинувачення стало перешкоджання силовикам у виконанні ордера на його арешт після резонансних подій грудня 2024 року.

До слова, колишню першу леді Південної Кореї Кім Кьон Хі помістили під варту. Це сталося після того, як суд видав ордер на її арешт у рамках розслідування, яке проводять спеціальні прокурори з низки звинувачень у корупції.

