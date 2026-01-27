Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%
фото: The White house/Facebook

Причиною рішення Трампа підвищити мита до 25% стала відмова південнокорейського парламенту ратифікувати нову торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 26 січня. Рішення набуває чинності негайно та стосується широкого спектра товарів, включаючи автомобілі, деревину та фармацевтичну продукцію, пише «Главком».

Головною причиною санкцій стала відмова південнокорейського парламенту ратифікувати нову торговельну угоду. Трамп нагадав, що він та президент Південної Кореї Лі досягли «Великої угоди» ще 30 липня 2025 року, а згодом підтвердили її умови під час візиту президента США до Сеула 29 жовтня. Угода передбачала зниження американських тарифів до 15% в обмін на масштабні інвестиції з боку Сеула у розмірі $350 млрд та відкриття корейського ринку для американських товарів.

Адміністрація Трампа наголошує на принципі взаємності: оскільки США оперативно знизили свої тарифи після підписання домовленостей, вони очікували аналогічних кроків від корейських законодавців. Останні заяви президента США свідчать про те, що Вашингтон не згоден чекати далі та повертається до протекціоністської політики:

«Законодавчі збори Південної Кореї не виконують свою угоду зі Сполученими Штатами. Це їхня прерогатива, але я, своєю чергою, підвищую тарифи... Ми очікуємо від торговельних партнерів такої ж оперативності, як і від нас».

Це рішення стало черговим етапом глобальної тарифної політики Трампа у 2026 році. Раніше Вашингтон уже погрожував Південній Кореї та Тайваню митами до 100% через недостатній рівень інвестицій. Наразі південнокорейська сторона вивчає ситуацію, а експерти прогнозують новий виток напруженості у транстихоокеанській торгівлі, що може вдарити по світових автовиробниках та фармацевтичних гігантах.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея погодилася виплатити США $350 млрд в обмін на зниження тарифів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

У своєму пості в соцмережах він зазначив, що ця угода також передбачає великі закупівлі нафти та газу США, а також значні інвестиції від південнокорейських компаній.

Теги: тарифи Південна Корея Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посли країн Європейський Союз зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа
ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа
18 сiчня, 00:36
Андерсен додав, що участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
17 сiчня, 02:48
Колишня посадовиця першої адміністрації Трампа обійняла посади президентки та віцеголови компанії
Колишня радниця Трампа очолила Meta
13 сiчня, 12:43
Тайвань хоче знизити мита на експорт до США до 15%
Тайвань заявив про досягнення консенсусу зі США у питанні тарифів
13 сiчня, 09:37
Паралельно з проурядовими мітингами, біля в’язниці Ель-Родео та центру «Ель-Елікоїде» збираються родичі опозиціонерів
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо
11 сiчня, 10:55
Берегова охорона США провела операцію, унаслідок якої було затримано танкер Bella I
Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
7 сiчня, 17:28
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
6 сiчня, 04:20
Трамп укотре повторив, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом
Трамп розповів, що насправді думає про Путіна
3 сiчня, 20:57
Терехов закликав говорити чесно про те, що борги підприємств, які постачають людям тепло і гарячу воду, і так ростуть
«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
30 грудня, 2025, 16:38

Політика

Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%
Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
Виконувачка обов'язків президента Венесуели заявила, що з неї «досить» наказів США
Виконувачка обов'язків президента Венесуели заявила, що з неї «досить» наказів США
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua