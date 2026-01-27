Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%

Причиною рішення Трампа підвищити мита до 25% стала відмова південнокорейського парламенту ратифікувати нову торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 26 січня. Рішення набуває чинності негайно та стосується широкого спектра товарів, включаючи автомобілі, деревину та фармацевтичну продукцію, пише «Главком».

Головною причиною санкцій стала відмова південнокорейського парламенту ратифікувати нову торговельну угоду. Трамп нагадав, що він та президент Південної Кореї Лі досягли «Великої угоди» ще 30 липня 2025 року, а згодом підтвердили її умови під час візиту президента США до Сеула 29 жовтня. Угода передбачала зниження американських тарифів до 15% в обмін на масштабні інвестиції з боку Сеула у розмірі $350 млрд та відкриття корейського ринку для американських товарів.

Адміністрація Трампа наголошує на принципі взаємності: оскільки США оперативно знизили свої тарифи після підписання домовленостей, вони очікували аналогічних кроків від корейських законодавців. Останні заяви президента США свідчать про те, що Вашингтон не згоден чекати далі та повертається до протекціоністської політики:

«Законодавчі збори Південної Кореї не виконують свою угоду зі Сполученими Штатами. Це їхня прерогатива, але я, своєю чергою, підвищую тарифи... Ми очікуємо від торговельних партнерів такої ж оперативності, як і від нас».

Це рішення стало черговим етапом глобальної тарифної політики Трампа у 2026 році. Раніше Вашингтон уже погрожував Південній Кореї та Тайваню митами до 100% через недостатній рівень інвестицій. Наразі південнокорейська сторона вивчає ситуацію, а експерти прогнозують новий виток напруженості у транстихоокеанській торгівлі, що може вдарити по світових автовиробниках та фармацевтичних гігантах.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея погодилася виплатити США $350 млрд в обмін на зниження тарифів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

У своєму пості в соцмережах він зазначив, що ця угода також передбачає великі закупівлі нафти та газу США, а також значні інвестиції від південнокорейських компаній.