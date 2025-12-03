Головна Світ Політика
Президент Південної Кореї запропонував відновити контакти з Кім Чен Ином

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Лі Дже Мьон (по центру): «Історичне завдання, дане нам, полягає в тому, щоб покласти край ворожнечі та конфронтації між двома Кореями»
фото: Newsis

За словами політика, відновлення звʼязків слугуватиме відправною точкою для «мирного співіснування» між Сеулом і Пхеньяном

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон хоче поновити канали зв'язку з Північною Кореєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Поновлення контактів президент бачить як відправну точку для припинення ворожості та конфронтації між двома Кореями. На думку політика, такий діалог можна розпочати у галузях, важливих і для Півночі, і для Півдня, і загалом для світу: клімат і навколишнє середовище, безпека під час стихійних лих та охорона здоров’я. Він також заявив, що «об'єднання є неминучим шляхом для розділеної Кореї, навіть після тисячоліть», і слід досягти мирно, а не поглинанням.

Лі Дже Мьон пообіцяв створити Корейський півострів, «вільний від привида війни». Він згадав про необхідність припинити стан війни з КНДР та досягти без'ядерного статусу всього Корейського півострова.

«Коли дві Кореї спускаються до конфронтації та конфлікту, життя людей стає нестабільним, а наша політика, економіка та демократія опиняються під загрозою. Ми повинні покласти край ворожнечі та конфронтації та встановити нові міжкорейські відносини, засновані на мирному співіснуванні», – зазначив глава Південної Кореї.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що його країна налаштована на зниження напруженості з Північною Кореєю в межах зусиль, спрямованих на «настання нової ери мирного співіснування та оновленого розвитку».

До слова, Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа.

Теги: Північна Корея Південна Корея

Президент Південної Кореї запропонував відновити контакти з Кім Чен Ином
