Президент Південної Кореї запропонував відновити контакти з Кім Чен Ином
За словами політика, відновлення звʼязків слугуватиме відправною точкою для «мирного співіснування» між Сеулом і Пхеньяном
Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон хоче поновити канали зв'язку з Північною Кореєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.
Поновлення контактів президент бачить як відправну точку для припинення ворожості та конфронтації між двома Кореями. На думку політика, такий діалог можна розпочати у галузях, важливих і для Півночі, і для Півдня, і загалом для світу: клімат і навколишнє середовище, безпека під час стихійних лих та охорона здоров’я. Він також заявив, що «об'єднання є неминучим шляхом для розділеної Кореї, навіть після тисячоліть», і слід досягти мирно, а не поглинанням.
Лі Дже Мьон пообіцяв створити Корейський півострів, «вільний від привида війни». Він згадав про необхідність припинити стан війни з КНДР та досягти без'ядерного статусу всього Корейського півострова.
«Коли дві Кореї спускаються до конфронтації та конфлікту, життя людей стає нестабільним, а наша політика, економіка та демократія опиняються під загрозою. Ми повинні покласти край ворожнечі та конфронтації та встановити нові міжкорейські відносини, засновані на мирному співіснуванні», – зазначив глава Південної Кореї.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що його країна налаштована на зниження напруженості з Північною Кореєю в межах зусиль, спрямованих на «настання нової ери мирного співіснування та оновленого розвитку».
До слова, Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа.
