РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту

На суднах тіньового флоту Росії працюють люди, які не мають морської кваліфікації

Серед екіпажів танкерів тіньового флоту, що перевозять російську нафту, почали з'являтися російські військовослужбовці з досвідом роботи найманцями та співробітниками служб безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Helsingin Sanomat.

Оглядачі видання зазначають, що їм вдалося ідентифікувати 17 членів екіпажу без морської кваліфікації, 12 з них – можуть мати зв'язки з найманцями або російськими силовими структурами. Офіційно ці особи значаться як «технічний персонал» або «охорона». Насправді ж вони виконують роль наглядачів: контролюють лояльність іноземних екіпажів, запобігають перехопленню суден західними країнами та забезпечують роботу танкерів в інтересах Кремля.

Представники кількох західних військових та цивільних розвідувальних служб, зокрема Фінської служби безпеки та розвідки (Supo), підтвердили висновки про присутність на борту так званих груп безпеки.

Західні спецслужби розглядають присутність озброєних найманців на цивільних танкерах як мілітаризацію торгового флоту та елемент гібридної війни. Це створює загрозу судноплавству, оскільки такі особи часто втручаються в управління судном та перешкоджають перевіркам міжнародних інспекторів.

«Главком» писав, що російські судна тіньового флоту, які перевозять підсанкційний скраплений природний газ, почали змінювати маршрути та уникати Середземного моря після атаки на один із танкерів на початку березня. Щонайменше три судна з підсанкційним російським СПГ змінили маршрути після атаки на танкер поблизу Мальти.

За даними видання, Москва заявила, що танкер Arctic Metagaz, який перевозив російський підсанкційний скраплений природний газ, нібито був атакований українськими безпілотниками поблизу Мальти на початку цього місяця. Екіпаж судна евакуювали, а супутникові знімки свідчать, що корабель зазнав значних пошкоджень.

До слова, РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі. Міністерство транспорту РФ підтвердило атаку на російський газовоз у Середземному морі. Судно Arctic Metagaz, що прямувало з Мурманська було атаковане 3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод Мальти.

У заяві стверджується, що напад нібито було скоєно з узбережжя Лівії українськими безекіпажними катерами.