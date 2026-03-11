Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
Росія залучає військових до роботи на тіньових кораблях
фото: Helsingin Sanomat

На суднах тіньового флоту Росії працюють люди, які не мають морської кваліфікації

Серед екіпажів танкерів тіньового флоту, що перевозять російську нафту, почали з'являтися російські військовослужбовці з досвідом роботи найманцями та співробітниками служб безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Helsingin Sanomat.

Оглядачі видання зазначають, що їм вдалося ідентифікувати 17 членів екіпажу без морської кваліфікації, 12 з них – можуть мати зв'язки з найманцями або російськими силовими структурами.  Офіційно ці особи значаться як «технічний персонал» або «охорона». Насправді ж вони виконують роль наглядачів: контролюють лояльність іноземних екіпажів, запобігають перехопленню суден західними країнами та забезпечують роботу танкерів в інтересах Кремля.

Представники кількох західних військових та цивільних розвідувальних служб, зокрема Фінської служби безпеки та розвідки (Supo), підтвердили висновки про присутність на борту так званих груп безпеки.

Західні спецслужби розглядають присутність озброєних найманців на цивільних танкерах як мілітаризацію торгового флоту та елемент гібридної війни. Це створює загрозу судноплавству, оскільки такі особи часто втручаються в управління судном та перешкоджають перевіркам міжнародних інспекторів.

«Главком» писав, що російські судна тіньового флоту, які перевозять підсанкційний скраплений природний газ, почали змінювати маршрути та уникати Середземного моря після атаки на один із танкерів на початку березня. Щонайменше три судна з підсанкційним російським СПГ змінили маршрути після атаки на танкер поблизу Мальти.

За даними видання, Москва заявила, що танкер Arctic Metagaz, який перевозив російський підсанкційний скраплений природний газ, нібито був атакований українськими безпілотниками поблизу Мальти на початку цього місяця. Екіпаж судна евакуювали, а супутникові знімки свідчать, що корабель зазнав значних пошкоджень.

До слова, РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі. Міністерство транспорту РФ підтвердило атаку на російський газовоз у Середземному морі. Судно Arctic Metagaz, що прямувало з Мурманська було атаковане 3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод Мальти. 

У заяві стверджується, що напад нібито було скоєно з узбережжя Лівії українськими безекіпажними катерами. 

Читайте також:

Теги: ПВК Вагнера флот РФ розвідка військові росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танкери РФ з підсанкційним СПГ змінили курс після атаки біля Мальти
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
6 березня, 12:26
Трамп заявив, що Іран залишився без флоту і можливостей
Трамп заявив, що Іран «втратив усе, що міг втратити»
6 березня, 09:57
Фінляндія скасувала визнання старих паспортів РФ
Фінляндія запровадила нові вимоги до російський паспортів
3 березня, 11:58
Лібанова переконана, що сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників
27 лютого, 10:36
Сенатори США розгорнули дискусію через арешти російських танкерів
Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля
25 лютого, 21:05
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
20 лютого, 07:59
Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича
Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича
14 лютого, 09:18
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
14 лютого, 06:49
Чеська схема постачання боєприпасів Києву зіткнулася з дефіцитом фінансування
Чехія заявила про брак коштів на придбання боєприпасів для України: як це позначиться на війні
11 лютого, 17:06

Політика

РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua