Експрезиденту Південної Кореї оголошено вирок у справі про воєнний стан

Рішення Феміди є першим кримінальним вироком у низці справ, пов'язаних зі спробою політика утримати владу силою

Суд визнав, що Юн Сок Йоль свідомо заважав правоохоронним органам виконувати їхні обов'язки

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля визнано винним у перешкоджанні правосуддю та фальсифікації документів під час спроби захоплення влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Районний суд Сеула оголосив перший вирок, призначивши ексглаві держави покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Головним пунктом обвинувачення стало перешкоджання силовикам у виконанні ордера на його арешт після резонансних подій грудня 2024 року.

Феміда визнала, що колишній південнокорейський президент свідомо заважав правоохоронним органам виконувати їхні обов'язки. Крім перешкоджання правосуддю, у справі зафіксовано фальсифікацію офіційних документів, ігнорування судових вимог, обов'язкових для введення особливого правового режиму, та зловживання владою під час спроби запровадити воєнний стан у грудні минулого року.

Рішення суду є першим кримінальним вироком у низці справ, пов'язаних із невдалою спробою Юна утримати владу силовим шляхом. Проте крапку в справі ще не поставлено, оскільки сторона захисту має право на оскарження вердикту в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю було оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді. Увечері 3 грудня того ж року тодішній очільник Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності.

Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

До слова, колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі помістили під варту. Це сталося після того, як суд видав ордер на її арешт у рамках розслідування, яке проводять спеціальні прокурори з низки звинувачень у корупції.