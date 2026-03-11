Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності

РФ офіційно відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій

Розслідувачі дійшли висновку, що влада РФ систематично перешкоджає поверненню дітей на підконтрольну Україні територію

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні назвала депортації та перевезення українських дітей, якими займається Російська Федерація як держава-агресор, злочинами проти людяності та воєнними злочинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт комісії.

У звіті йдеться про те, що слідчі перевірили докази депортації або переміщення щонайменше 1205 дітей із п’яти областей України до Росії або на окуповані нею території. Ці факти дозволили зробити висновок про воєнні злочини депортації та примусового перевезення дітей.

Також комісія встановила, що російська влада систематично не повідомляла батькам або законним опікунам про місцеперебування дітей і створювала перешкоди для їх повернення. Натомість дітей намагалися влаштовувати на тривале проживання в сім’ях або установах на території Росії.

За даними розслідування, більшість таких дітей досі не повернулися на підконтрольну Україні територію, а процес їх повернення супроводжується значними труднощами. Крім того, затягування Росією повернення депортованих дітей також може розглядатися як окремий воєнний злочин.

Нагадаємо, Україна знайшла інформацію про 20 тис. українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення. Загалом у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути більш як 2 тис. дітей.

До слова, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення.