Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
РФ офіційно відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій
фото: AP

Розслідувачі дійшли висновку, що влада РФ систематично перешкоджає поверненню дітей на підконтрольну Україні територію

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні назвала депортації та перевезення українських дітей, якими займається Російська Федерація як держава-агресор, злочинами проти людяності та воєнними злочинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт комісії.

У звіті йдеться про те, що слідчі перевірили докази депортації або переміщення щонайменше 1205 дітей із п’яти областей України до Росії або на окуповані нею території. Ці факти дозволили зробити висновок про воєнні злочини депортації та примусового перевезення дітей.

Також комісія встановила, що російська влада систематично не повідомляла батькам або законним опікунам про місцеперебування дітей і створювала перешкоди для їх повернення. Натомість дітей намагалися влаштовувати на тривале проживання в сім’ях або установах на території Росії.

За даними розслідування, більшість таких дітей досі не повернулися на підконтрольну Україні територію, а процес їх повернення супроводжується значними труднощами. Крім того, затягування Росією повернення депортованих дітей також може розглядатися як окремий воєнний злочин.

Нагадаємо, Україна знайшла інформацію про 20 тис. українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення. Загалом у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути більш як 2 тис. дітей.

До слова, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення.

Читайте також:

Теги: ООН діти депортація росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни
Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини
9 березня, 20:10
Попри поважний вік Кашпіровський досі проводить творчі вечори
Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)
9 березня, 09:10
Литва заявила, що війна в Україні стримує військові плани РФ
Розвідка Литви пояснила, як війна в Україні виснажує ресурси РФ
6 березня, 13:25
Бійка сталася між гравцями «Амура» і «Нафтохіміка»
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
3 березня, 14:51
РФ приховала сотні економічних показників: розвідка заявила про згортання статистики
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
18 лютого, 18:00
Іспанія стала однією з країн, що заборонили доступ до соціальних мереж користувачам до 16 років
Іспанія ініціює розслідування проти Х, Meta і TikTok через згенеровані фото дітей
17 лютого, 22:03
У Латвії запропонували восьмирічний план згортання радіо російською мовою
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
17 лютого, 15:14
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
14 лютого, 00:01
Дрони Служби безпеки атакували Ухтинський НПЗ
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
12 лютого, 14:25

Політика

РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua