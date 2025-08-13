Колишню першу леді Південної Кореї заарештовано

Колишній президент Юн Сок Йоль та його дружина стали першою колишньою президентською парою в історії країни, яка одночасно опинилася під вартою

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі помістили під варту в одиночну камеру. Це сталося 13 серпня після того, як суд видав ордер на її арешт у рамках розслідування, яке проводять спеціальні прокурори з низки звинувачень у корупції. Про це пише «Главком» із посиланням на Yonhap.

Жінку підозрюють у махінаціях із цінними паперами, спробах вплинути на результат виборів, отриманні дорогих подарунків в обмін на політичні послуги.

52-річна Кім Кон Хі заперечує провину, але суд після чотиригодинних слухань ухвалив взяти її під варту, пояснивши, що на волі вона може знищити докази.

Таким чином вона та її чоловік, колишній президент Юн Сок Йоль стали першою колишньою президентською парою в історії країни, яка одночасно опинилася під вартою.

Команда спеціального прокурора Мін Чжун Гі запросила ордер на арешт Кім минулого тижня за звинуваченнями у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та закону про отримання хабарів за посередництво.

Раніше стало відомо, що команда спеціальних прокурорів запросила ордер на арешт колишньої першої леді Кім Кон Хі, через день після допиту її за звинуваченнями у втручанні у вибори та інших порушеннях.

Нагадаємо, спеціальний прокурор Південної Кореї звернувся до суду із запитом на видачу ордера на арешт колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Запит стосувався справи про оголошення ним воєнного стану 3 грудня 2024 року.