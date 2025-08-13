Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишню першу леді Південної Кореї заарештовано

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Колишню першу леді Південної Кореї заарештовано
Жінка президента Південної Кореї арештована
фото: Yonhap

Колишній президент Юн Сок Йоль та його дружина стали першою колишньою президентською парою в історії країни, яка одночасно опинилася під вартою

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі помістили під варту в одиночну камеру. Це сталося 13 серпня після того, як суд видав ордер на її арешт у рамках розслідування, яке проводять спеціальні прокурори з низки звинувачень у корупції. Про це пише «Главком» із посиланням на Yonhap.

Жінку підозрюють у махінаціях із цінними паперами, спробах вплинути на результат виборів, отриманні дорогих подарунків в обмін на політичні послуги.

52-річна Кім Кон Хі заперечує провину, але суд після чотиригодинних слухань ухвалив взяти її під варту, пояснивши, що на волі вона може знищити докази.

Таким чином вона та її чоловік, колишній президент Юн Сок Йоль стали першою колишньою президентською парою в історії країни, яка одночасно опинилася під вартою.

Команда спеціального прокурора Мін Чжун Гі запросила ордер на арешт Кім минулого тижня за звинуваченнями у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та закону про отримання хабарів за посередництво.

Раніше стало відомо, що команда спеціальних прокурорів запросила ордер на арешт колишньої першої леді Кім Кон Хі, через день після допиту її за звинуваченнями у втручанні у вибори та інших порушеннях. 

Нагадаємо, спеціальний прокурор Південної Кореї звернувся до суду із запитом на видачу ордера на арешт колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Запит стосувався справи про оголошення ним воєнного стану 3 грудня 2024 року.

Читайте також:

Теги: Південна Корея арешт прокурор розслідування президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Земельні махінації під час війни. Зона особливої уваги – ботанічний сад ім. Гришка
Земельні махінації під час війни. Зона особливої уваги – ботанічний сад ім. Гришка Резонанс
16 липня, 16:55
Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених
Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених
25 липня, 01:52
Сестра Кім Чен Ина стверджує, що КНДР не цікавить будь-яка політика чи пропозиції від Сеула
Північна Корея офіційно відмовилася налагоджувати відносини з Сеулом
28 липня, 08:48
Юристи та експерти відреагували на арешти та обшуки
Йдеться про держзраду в НАБУ – ухвали суду тут не потрібно, – нардеп оцінив дії Офісу генпрокуратури та СБУ
21 липня, 15:29
У столичному районі та провінції Канвондо прогнозуються подальші сильні дощі
Сильні зливи у Південній Кореї: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
20 липня, 12:07
Німецька армія поповнюватиметься молоддю
Німеччина створить найсильнішу армію в Європі: подробиці від Financial Times
25 липня, 14:00
У Naval Group повідомили, що не вступали у контакт з хакерами та сповістили про інцидент правоохоронні органи
Французький виробник підводних човнів Naval Group зазнав кібератаки
30 липня, 02:54
Головні новини ночі проти 8 серпня
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
8 серпня, 05:42
Раніше ділянку біля музею у Пирогові хотіли забудувати
Забудова охоронних земель навколо музею у Пирогові: суд ухвалив остаточне рішення
5 серпня, 13:42

Політика

Китай заявив про «відбиття» есмінця США у спірних територіальних водах
Китай заявив про «відбиття» есмінця США у спірних територіальних водах
Колишню першу леді Південної Кореї заарештовано
Колишню першу леді Південної Кореї заарештовано
Трамп проведе зустріч з Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним: названо формат
Трамп проведе зустріч з Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним: названо формат
Санкції працюють. Росія не виконує оборонне замовлення на ракети Х-59 – ГУР
Санкції працюють. Росія не виконує оборонне замовлення на ракети Х-59 – ГУР
Президент Румунії анонсував свій візит до України
Президент Румунії анонсував свій візит до України
Росія виграла війну в Україні – Орбан
Росія виграла війну в Україні – Орбан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
12K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
8682
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
8632
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
5092
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua