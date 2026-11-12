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Конгресмени США звинуватили Віткоффа та Кушнера в тиску на Україну

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Конгресмени США звинуватили Віткоффа та Кушнера в тиску на Україну
Американські законодавці звинуватили Віткоффа та Кушнера в тиску на Україну під час мирних переговорів
фото: УНН

Американські законодавці заявили, що спецпосланці Білого дому вимагають від Києва територіальних поступок Росії, послаблюють його переговорні позиції та підривають НАТО

Впливові представники Демократичної партії США розкритикували діяльність американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, звинувативши їх у тиску на Україну з вимогою погодитися на територіальні поступки Росії. На думку законодавців, дії представників Білого дому послаблюють позиції Києва та перешкоджають досягненню справедливого й тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну заяву американських законодавців, оприлюднену на сайті Комітету із закордонних справ Палати представників США.

Авторами заяви стали конгресмен Грегорі Мікс, провідний демократ у Комітеті із закордонних справ Палати представників, конгресмен Адам Сміт, який обіймає аналогічну посаду в Комітеті зі збройних сил, та сенатор Джек Рід, провідний представник демократів у Комітеті Сенату зі збройних сил.

Законодавці наголосили, що Україна продовжує завдавати значних втрат російській армії та створювати економічні проблеми для Москви. Водночас, на їхню думку, дії американських спецпосланців послаблюють переговорні позиції Києва.

«Поки Україна продовжує завдавати величезних втрат російській армії та підривати російську економіку, спеціальні посланці США продовжують підривати здатність України домовитися про справедливе та тривале врегулювання жорстокого й незаконного вторгнення Путіна», – йдеться у заяві.

Окрему увагу американські політики приділили позиції Віткоффа та Кушнера щодо майбутньої архітектури європейської безпеки.

На думку авторів звернення, американські переговорники фактично повторюють кремлівські наративи про необхідність перегляду системи безпеки в Європі, ігнорують позиції Державного департаменту та розвідувальних служб США.

Крім того, законодавці звинуватили представників Білого дому в постійному тиску на Україну з вимогою погодитися на територіальні поступки Росії.

«Ніби цього було недостатньо, вони також підривають НАТО, найуспішніший альянс в історії», – наголосили автори заяви.

Критика пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів між США, Україною та Росією. Віткофф і Кушнер беруть участь у переговорах щодо можливих умов завершення війни, зокрема обговорюють питання територій та майбутніх гарантій безпеки.

Водночас звинувачення на адресу американських переговорників є політичною оцінкою представників Демократичної партії США.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про пропозицію США підготувати нову угоду щодо безпеки Європи. За даними Axios, Віткофф і Кушнер запропонували Москві сформулювати власні безпекові вимоги та конкретні кроки для зниження напруженості. Водночас американська сторона наполягала на залученні європейських представників до наступних переговорів.

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Теги: переговори НАТО тиск Україна

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