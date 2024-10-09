Конституційний суд Грузії відхилив призупинення дії закону про іноагентів

Призупинення дії закону про іноагентів підтримали двоє суддів, натомість шестеро – пропозицію відхилили

Конституційний суд Грузії не підтримав призупинення дії закону «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомляє «Ехо Кавказа» з посиланням на рішення суду.

Призупинення дії закону підтримали двоє суддів, натомість шестеро висловилися проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі, 121 неурядова організація, а також парламентська опозиція Грузії подали позови до Конституційного суду з вимогою призупинити дію закону про «Про прозорість іноземного впливу». Вони, зокрема, вимагали призупинити дію закону на час розгляду справ. 1 вересня суд завершив триденні слухання у справі, але рішення досі не оголошував.

Суд частково прийняв позови до розгляду та переходить до їх розгляду по суті. Він має визначити, чи суперечить закон про «іноагентів» статтям Конституції про право на недоторканність приватного та сімейного життя, особистого простору і комунікацій (стаття 15); про право на свободу думки, інформації, засобів масової інформації та Інтернету (стаття 17); про свободу об’єднань (стаття 22); про процесуальні права (стаття 31); про інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури (стаття 78).

Термін розгляду конституційного позову або подання не повинен перевищувати дев'ять місяців з моменту реєстрації. У деяких випадках термін розгляду може бути продовжений головою Конституційного суду не більше ніж на два місяці.

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі. Також голова парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди».

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.

Раніше почесний голова партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі заявив, що Грузії необхідно «знайти в собі сили» і вибачитися перед осетинами за війну 2008 року, назвавши її «братовбивчим протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів».

Як відомо, Грузія втратить понад 120 млн євро допомоги через «відхід від демократичних стандартів» та прийняття закону про іноагентів.