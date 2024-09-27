Активістки, які облили супом картину Ван Гога, отримали суворе покарання

Дівчини облили супом картину Ван Гога «Соняшники» в Національній галереї в Лондоні

У Великій Британії винесли вирок активісткам руху Just Stop Oil. У 2022 році вони облили супом картину Вінсента Ван Гога «Соняшники» в Національній галереї в Лондоні. Обох засудили до увʼязнення, повідомляє Суспільне.

У лондонському королівському суді Саутворку суддя Крістофер Хехір засудив Фібі Пламмер до двох років і трьох місяців ув'язнення, а Анну Голанд до 20 місяців, заявивши що їм «було б байдуже», якби картину було пошкоджено.

На активісток також наклали трирічні заборонні приписи щодо злочинної поведінки, і очікується, що вони відбудуть принаймні половину терміну ув'язнення під вартою.

Виступаючи у суді Пламмер заявила, що прийме будь-який вирок з посмішкою, оскільки «діяла по совісті».

Суддя ж зазначив, що совість не є пом'якшувальною обставиною і що «дії, які ви вчинили, були екстремальними, непропорційними і злочинно ідіотськими».

У липні цього року Пламмер та Голланд уже визнали винними у кримінальному злочині. Вони мали заплатити штраф 5 тис. фунтів стерлінгів (276 тис. грн.).

На вирок відреагувала група Just Stop Oil. У своїй заяві вони зазначили, що суддя був упередженим та відхилив усі юридичні заперечення, не заслухавши жодного доказу від жодної зі сторін.

За кілька годин після винесення вироку, активісти Just Stop Oil знову облили супом картину Ван Гога.

За словами Just Stop Oil вироки для Фібі та Анни були винесені, попри заклики до поблажливості з боку понад 100 художників, кураторів та мистецтвознавців.

GreenPiece, група екологічних кампаній та Liberate Tate, яка бореться проти втручання індустрії викопного палива в мистецтво, написали відкритий лист із закликом звільнити дівчат.

Вони зазначили, що мистецтво «може бути і часто є іконоборством», тому ці активістки не повинні отримати вироки, оскільки їх дії повністю відповідають мистецькому канону.