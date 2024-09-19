Убивство Фаріон: суд лишив запобіжний захід підозрюваному без змін

Термін досудового розслідування продовжено на шість місяців, до 26 січня 2025 року

Сьогодні, 19 вересня, у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознивиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року. Про це повідомляє «Главком» із покликання на трансляцію судового засідання, яку веде nta.ua.

Сьогодні, 19 вересня, у Галицькому суді міста Львова о 13:11 розпочалося засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Підозрюваного привезли до зали суду. На засіданні перебуває донька загиблої – Софія Семчишин. Вона вимагає для підозрюваного довічного ув'язнення.

Адвокати Зінченка подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто дружні стосунки із донькою Фаріон. Суд пішов до нарадчої кімнати. Їм було відмовлено без можливості оскарження.

Своєю чергою, прокурори подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування на шість місяців, до 26 січня 2025 року, пояснюючи це складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року. Суддя задовольнив клопотання прокурорів.

Крім того, прокурори попросили суд продовжити тримання під вартою без застави на 60 діб.

Захисник підозрюваного заявив, що у справі є свідчення свідка Садового (невідомо, чи йдеться саме про мера Львова Андрія Садового) про те, що той 11 липня 2024 року бачив Зінченка у Львові (вбивство сталося 19 липня). Цей свідок, за словами адвоката, самостійно попросив його допитати.

«Ми не заперечуємо, що Зінченко був у Львові з 9 до 20 липня», – сказав адвокат.

При цьому захисник Зінченка попросив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.

За підсумками засідання, суд вирішив залишити запобіжний захід для Зінченка без змін – тримання під вартою без застави терміном на 60 діб (до 17 листопада). Адвокат Ігор Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.