В РФ засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні

Росіяни засудили американця до 6 років 10 місяців ув'язнення за те, що він брав участь у теробороні в Україні

Московський міський суд виніс вирок 72-річному громадянину США Стівену Габбарду, засудивши його до шести років і десяти місяців ув'язнення за участь у військових діях на боці України. Він став першим американцем, якого засудили за звинуваченням у найманстві в контексті української війни​. Про це повідомляє видання «Медіазона».

Згідно з інформацією, Габбард підписав контракт з українськими військовими після початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Він пройшов підготовку, отримав особисту зброю і брав участь у бойових діях до квітня 2022 року, коли був захоплений російськими військовими​.

Суд вирішив врахувати його вік і часткове визнання провини, попри те що звинувачення вимагали максимальної міри покарання у сім років позбавлення волі​.

Цей випадок відбувається на фоні зростаючих арештів американських громадян у Росії, що викликає побоювання щодо можливого використання цих осіб як розмінних монет в переговорах між США та Росією​.

До слова, Патриція Фокс, сестра Габбарда розповіла агентству Reuters, що пенсіонер працював викладачем англійської мови у різних країнах, зокрема в Японії та на Кіпрі, і в Україну теж приїхав викладати. Фокс і ще один неназваний агентством родич Габбарда висловили сумніви, що він міг визнати провину, бо навряд чи в такому віці взяв би до рук зброю, та й погляди його були радше проросійськими.

Крім того, у Росії суд ухвалив рішення стосовно ще одного американського громадянина – 30-річного Роберта Гілмана, якого звинуватили в насильстві над співробітниками Федеральної служби виконання покарань.

Нагадаємо, раніше Басманний суд Москви засудив українську телеведучу Наталю Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі й національності.

До слова, у Хмельницькому місцевий житель подав позов на РФ через те, що вона розпочала повномасштабну війну проти України. Позивач вимагав 1,2 млн грн моральної шкоди від Росії.

Нагадаємо, раніше у США суд присяжних визнав чотирьох американських громадян винними в незаконній діяльності на території США в інтересах Росії.

Також у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення.