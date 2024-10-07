Головна Світ Політика
search button user button menu button

В РФ засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Росіяни засудили американця до 6 років 10 місяців ув'язнення за те, що він брав участь у теробороні в Україні

Московський міський суд виніс вирок 72-річному громадянину США Стівену Габбарду, засудивши його до шести років і десяти місяців ув'язнення за участь у військових діях на боці України. Він став першим американцем, якого засудили за звинуваченням у найманстві в контексті української війни​. Про це повідомляє видання «Медіазона».

Згідно з інформацією, Габбард підписав контракт з українськими військовими після початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Він пройшов підготовку, отримав особисту зброю і брав участь у бойових діях до квітня 2022 року, коли був захоплений російськими військовими​.

Суд вирішив врахувати його вік і часткове визнання провини, попри те що звинувачення вимагали максимальної міри покарання у сім років позбавлення волі​.

Цей випадок відбувається на фоні зростаючих арештів американських громадян у Росії, що викликає побоювання щодо можливого використання цих осіб як розмінних монет в переговорах між США та Росією​.

До слова, Патриція Фокс, сестра Габбарда розповіла агентству Reuters, що пенсіонер працював викладачем англійської мови у різних країнах, зокрема в Японії та на Кіпрі, і в Україну теж приїхав викладати. Фокс і ще один неназваний агентством родич Габбарда висловили сумніви, що він міг визнати провину, бо навряд чи в такому віці взяв би до рук зброю, та й погляди його були радше проросійськими.

Крім того, у Росії суд ухвалив рішення стосовно ще одного американського громадянина – 30-річного Роберта Гілмана, якого звинуватили в насильстві над співробітниками Федеральної служби виконання покарань.

Нагадаємо, раніше Басманний суд Москви засудив українську телеведучу Наталю Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі й національності.

До слова, у Хмельницькому місцевий житель подав позов на РФ через те, що вона розпочала повномасштабну війну проти України. Позивач вимагав 1,2 млн грн моральної шкоди від Росії. 

Нагадаємо, раніше у США суд присяжних визнав чотирьох американських громадян винними в незаконній діяльності на території США в інтересах Росії.

Також у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення. 

Читайте також:

Теги: вирок суд росія війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство
Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
2 жовтня, 14:55
Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до посольства України в країні проживання
Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім'ям воїнів-іноземців
2 жовтня, 13:57
Ліквідація лідера «Хезболли». Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності
Ліквідація лідера «Хезболли». Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності
28 вересня, 13:50
Нині В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року
Вбивство Фаріон. Свідки розповіли, як підозрюваний поводився на курсах БПЛА
27 вересня, 08:30
Триває жорстка битва за Вугледар
Військовий розповів, за якої умови ЗСУ вийдуть із Вугледара
25 вересня, 14:47
Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
25 вересня, 13:20
Девід Леммі прокоментував допомогу Україні, а також подальший перебіг війни
Глава МЗС Британії озвучив прогноз щодо перебігу війни в Україні
23 вересня, 08:36
Генеральна Асамблея ООН у неділю, 22 вересня, схвалила головний документ Саміту майбутнього, незважаючи на протест Росії
Генасамблея ООН ухвалила «Пакт заради майбутнього»
23 вересня, 01:17
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
12 вересня, 21:00

Політика

Ізраїльська авіація вдарила по штаб-квартирі розвідки «Хезболли» у Бейруті
Ізраїльська авіація вдарила по штаб-квартирі розвідки «Хезболли» у Бейруті
В РФ засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні
В РФ засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні
Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
Український посол пояснив, чому президент Бразилії досі не приїхав до України
Український посол пояснив, чому президент Бразилії досі не приїхав до України
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
26K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
16K
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
14K
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

Новини

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
6 жовтня, 22:09

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua