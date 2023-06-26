Британія задумалася над сценарієм несподіваного розпаду РФ – The Times

Британія незмінно підтримує Україну і не втручатиметься у власні справи Росії

Влада Великої Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду РФ після бунту засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це повідомляє The Times.

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Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що «з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у Росії».

«Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для Вагнера все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв», – сказав він.

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Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великої Британія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи Росії.

«Очевидно, що в Росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа», – сказав він.

Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великобританії в Москві, сказав, що якби переворот «Вагнера» був успішним, це виявився б «найгіршим сценарієм».

«Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він фашист», - пояснив він.

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Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: «Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».