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Британія задумалася над сценарієм несподіваного розпаду РФ – The Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія задумалася над сценарієм несподіваного розпаду РФ – The Times
Фото: depositphotos.com

Британія незмінно підтримує Україну і не втручатиметься у власні справи Росії

Влада Великої Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду РФ після бунту засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це повідомляє The Times.

Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що «з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у Росії».

«Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для Вагнера все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв», – сказав він.

Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великої Британія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи Росії.

«Очевидно, що в Росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа», – сказав він.

Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великобританії в Москві, сказав, що якби переворот «Вагнера» був успішним, це виявився б «найгіршим сценарієм».

«Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він фашист», - пояснив він.

Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: «Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

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Теги: війна переворот ПВК Вагнера Євген Пригожин Велика Британія

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