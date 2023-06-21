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Росія двічі намагалася поцілити ракетами по будівлі розвідки – The Economist

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія двічі намагалася поцілити ракетами по будівлі розвідки – The Economist
Будівля Головного управління розвідки у Києві
фото з відкритих джерел

Після атаки на будівлю Буданов обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження

Російські окупанти щонайменше двічі цілились ракетами в будівлю Головного управління розвідки Міноборони – у березні 2022-го та у травні 2023 року. Про це йдеться в матеріалі The Economist.

Розвідники розповіли виданню, як у березні 2022 року атака Росії на штаб-квартиру ГУР на Рибальському острові в Києві «паралізувала» багатьох.

«Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу», – пише видання.

За слова розвідників, після цього двері відчинилися двері й до них вийшов начальник ГУР Кирило Буданов, який сказав: «Все гаразд».

«Він обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження», – пригадує один із неназваних офіцерів.

Також зазначається, що 29 травня 2023 року в офіс розвідки летіли балістичні ракети, крилаті ракети та дрони. Вони ледь не влучили в офіс та сусідній автомобільний міст, а безпілотники зачепили іншу будівлю. Тоді над Києвом та областю збили всі 11 ракет.

Після цього роспропаганда запустила фейк про те, що нібито 29 травня ракета влучила в будівлю ГУР, що призвело до «серйозного поранення» Буданова. Також росіяни вигадали, що його «вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив до Німеччини».

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою «смерть». 

Нещодавно Буданов вперше прокоментував свою «смерть» і пообіцяв приходити окупантам у сни.

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Теги: розвідка війна Кирило Буданов

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