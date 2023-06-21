Росія двічі намагалася поцілити ракетами по будівлі розвідки – The Economist

Після атаки на будівлю Буданов обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження

Російські окупанти щонайменше двічі цілились ракетами в будівлю Головного управління розвідки Міноборони – у березні 2022-го та у травні 2023 року. Про це йдеться в матеріалі The Economist.

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Розвідники розповіли виданню, як у березні 2022 року атака Росії на штаб-квартиру ГУР на Рибальському острові в Києві «паралізувала» багатьох.

«Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу», – пише видання.

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За слова розвідників, після цього двері відчинилися двері й до них вийшов начальник ГУР Кирило Буданов, який сказав: «Все гаразд».

«Він обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження», – пригадує один із неназваних офіцерів.

Також зазначається, що 29 травня 2023 року в офіс розвідки летіли балістичні ракети, крилаті ракети та дрони. Вони ледь не влучили в офіс та сусідній автомобільний міст, а безпілотники зачепили іншу будівлю. Тоді над Києвом та областю збили всі 11 ракет.

Після цього роспропаганда запустила фейк про те, що нібито 29 травня ракета влучила в будівлю ГУР, що призвело до «серйозного поранення» Буданова. Також росіяни вигадали, що його «вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив до Німеччини».

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Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою «смерть».

Нещодавно Буданов вперше прокоментував свою «смерть» і пообіцяв приходити окупантам у сни.