«Це не кіно». Зеленський повідомив, як українці побачать початок контрнаступу (відео)

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії

«Деокупація наших територій – це і є результатом контрнаступу»

Українці зрозуміють, що контрнаступ уже відбувається, коли ЗСУ почнуть звільняти українські території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

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«Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула», – сказав президент.

Особливо це мають відчути ті війська, які окупували нашу територію.

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«Деокупація наших територій – це і є результатом контрнаступу», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.