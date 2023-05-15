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Кремль відреагував на інформацію про ймовірний зв'язок Пригожина з українською розвідкою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль відреагував на інформацію про ймовірний зв'язок Пригожина з українською розвідкою
За словами речника Путіна, видання опублікувало неправдиву інформацію
фото з відкритих джерел

Кремль не вірить в інформацію щодо контактів очільника ПВК «Вагнера» з українською розвідкою

У Кремлі не вірять у те, що повідомлення видання The Washington Post, нібито очільник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин в обмін на відхід українських військових із Бахмута пропонував передати українській розвідці інформацію про позиції російських військових. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Навіть шановані видання в останні роки достатньо часто не гребують цим (публікацією неперевіреної інформації – «Главком»)», – сказав журналістам 15 травня речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

The Washington Post також писала, посилаючись на два неназваних українських джерела, що Пригожин справді контактував з українською розвідкою. Одне з цих джерел додає, що пропозиція була відкинута, оскільки Київ не довіряє «вагнерівцям».

Ще в одному документі, створеному нібито на основі розвідувальної інформації США, стверджується, що Пригожин особисто зустрічався з офіцерами української військової розвідки в Африці.

Пригожин саркастично прокоментував цей фрагмент у своєму телеграм-каналі: «Нам взагалі нема чого приховувати від закордонних спецслужб, ми досі з Будановим перебуваємо в Африці».

Українська військова розвідка на запит The Washington Post не відповіла. Президент України Володимир Зеленський не підтвердив газеті контактів із Пригожиним.

Нагадаємо, як повідомила раніше газета The Washington Post, засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася, йдеться у новій порції оприлюднених документів розвідки США, що просочилися в мережу через платформу Discord.

Крім того, після публікації інтерв’ю президента України Володимира Зеленського американське видання The Washington Post видалило фрагменти із запитаннями про контакти засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина з Головним управлінням розвідки Міноборони, але згодом повернуло їх назад.

У прибраних частинах інтерв’ю йшлося про те, що засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася. Президент України Зеленський запитав журналістів, звідки вони взяли ці дані, та зазначив, що розповсюдження такої інформації шкодить Україні.

 

Теги: ПВК Вагнера ГУР розвідка

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