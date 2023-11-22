Європарламент зганьбився картою Криму у складі Росії
Європарламент вибачився за помилку та оновив мапу
Європарламент опублікував у соціальній мережі X допис із картою торгових угод ЄС із різними країнами. Україна на мапі була зображена без Криму та інших окупованих територій. Про це повідомляє Zn.ua.
Публікація обурила українців. У коментарях вони радили придивитись до автора допису на предмет його зв’язків із Кремлем та щонайменше звільнити його.
Після цього в акаунті Європарламенту принесли публічні вибачення.
«Дякуємо всім, хто вказав на помилку в ранковій інфографіці. Просимо вибачення за допущену помилку і працюємо над її виправленням. Оновлену версію буде опубліковано найближчим часом», – сказано в акаунті Європарламенту в соцмережі.
Зрештою, Європарламент оновив мапу, розмістивши вже правильне її зображення із Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями у складі України.
Нагадаємо, Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту на прохання високопосадовців українського уряду.
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