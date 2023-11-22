Європарламент зганьбився картою Криму у складі Росії

Європарламент вибачився за помилку та оновив мапу

Європарламент опублікував у соціальній мережі X допис із картою торгових угод ЄС із різними країнами. Україна на мапі була зображена без Криму та інших окупованих територій. Про це повідомляє Zn.ua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Публікація обурила українців. У коментарях вони радили придивитись до автора допису на предмет його зв’язків із Кремлем та щонайменше звільнити його.

Після цього в акаунті Європарламенту принесли публічні вибачення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дякуємо всім, хто вказав на помилку в ранковій інфографіці. Просимо вибачення за допущену помилку і працюємо над її виправленням. Оновлену версію буде опубліковано найближчим часом», – сказано в акаунті Європарламенту в соцмережі.

Зрештою, Європарламент оновив мапу, розмістивши вже правильне її зображення із Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями у складі України.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту на прохання високопосадовців українського уряду.