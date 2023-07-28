Кремль почав суперечити своїй же методичці щодо українського контрнаступу – ISW

Влада РФ змінила політику висвітлення контрнаступу України

Кремль намагається подати український контрнаступ як невдалий, щоб показати нібито перевагу Росії на полі бою. Хоча раніше адміністрація російського диктатора Володимира Путіна наказала пропагандистським ЗМІ не применшувати успіхів контрнаступу. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, Путін заявив 27 липня, що за останні дні росіяни вбили 60 відсотків українського особового складу, а також 40 відсотків пілотів української бойової авіації у районі контрнаступу.

Раніше диктатор заявляв, що російські окупанти знищили неймовірну кількість української техніки під час українських контрнаступних операцій, хоча його цифри щодо українських атак вказують на те, що він перебільшує ймовірні українські втрати, вважають експерти.

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Аналітики звернули увагу, що подання російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує видану раніше Кремлем інструкцію, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій.

«Зображення українського контрнаступу як невдалого свідчить про те, що політика Кремля щодо висвітлення війни спрямована на посилення зусиль, щоб просувати себе як ефективного менеджера війни», – підсумували фахівці.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

27 липня Збройні сили України продовжували контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів на деяких із них, хоча українці, схоже, не продовжували значних механізованих наступів на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Путін використав саміт Росія – Африка, щоб продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб представити РФ як більш привабливого союзника для африканських держав, ніж колективний Захід.

Ватажок групи «Вагнер» Євген Пригожин також був присутній на саміті і скористався можливістю неофіційно зустрітися з невідомою кількістю африканських лідерів. Це може означати, що «Вагнер» має намір залишатися значним гравцем в Африці.

Пригожин використав саміт, щоб позиціонувати «Вагнера» як життєздатного антизахідного партнера для Нігеру після держперевороту.

Кремль розповсюдив російським державним ЗМІ методичку щодо висвітлення річниці Хрещення Русі 28 липня, ймовірно, в межах продовження інформаційних операцій і пропагандистських наративів для просування російських військових цілей.

У ніч на 27 липня Росія завдала чергового удару по українській портовій інфраструктурі в Одеській області та тилових районах України.

Росіяни 27 липня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, у Бахмуті, на лінії Авдіївка – Донецьк і в районі кордону Донецької і Запорізької областей, підтвердженого просування не було.

ЗСУ 27 липня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на південь від Бахмута, в районі кордону Запоріжжя з Донецькою областю та на заході Запорізької області.

Держдума Росії 27 липня схвалила заходи, спрямовані на роз'яснення плутанини навколо нещодавно оновлених законів про військовозобов'язаних і резервістів.

Російська влада дискримінує українських біженців у Білгородській області Росії.

Нагадаємо, Кремль розіслав російським пропагандистським ЗМІ методичку, за якою вони мають висвітлювати річницю хрещення Київської Русі 28 липня як початок становлення російської державності.