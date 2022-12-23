Путін передумав їхати в Свердловську область 

Диктатор із невідомих причин скасував візит

Кремлівський диктатор Володимир Путін не відвідуватиме Свердловську область цього тижня. Візит скасували в останній момент, повідомляють російські ЗМІ. Причини скасування поїздки невідомі.

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Нагадаємо, офіційно поїздка підтверджена не була, проте очікувалося, що Путін у п'ятницю, 23 грудня, приїде до Єкатеринбурга та Нижнього Тагілу. Так, до 24 грудня в небі над Нижнім Тагілом запровадили тимчасовий режим, що забороняє польоти, а водіям громадського транспорту Єкатеринбурга видали пам'ятки, як слід діяти під час зустрічі президентського кортежу. Наприклад, пасажирів громадського транспорту повинні були замикати в салонах побачивши путінський кортеж і не випускати навіть на кінцевій.

Крім цього, напередодні над Уралом помітили літак-ретранслятор, який забезпечує Путіна зв'язком.

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До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін особисто скасував щорічну пресконференцію та послання до Федеральних зборів через можливі диверсії з боку України.