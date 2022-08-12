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Латвія та Естонія вийшли з групи співпраці з Китаєм

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Латвія та Естонія вийшли з групи співпраці з Китаєм
Латвія вирішила припинити свою участь у цьому форматі співпраці «з огляду на поточні пріоритети політики»
фото ілюстративне

У 2021 році з формату «16+1» вийшла Литва

Про вихід з формату співпраці Китаю та країн Центральної та Східної Європи («16+1») заявили дві країни – Латвія та Естонія. Про це йдеться у повідомленнях латвійського та естонського МЗС .

Зазначається, що Латвія вирішила припинити свою участь у цьому форматі співпраці «з огляду на поточні пріоритети зовнішньої та торговельної політики». Вона продовжуватиме прагнути до конструктивних і прагматичних відносин з Китаєм на двосторонній основі та через співпрацю між ЄС і Китаєм.

Про це ж заявила Естонія. Країна брала участь у форматі співпраці Центральної та Східної Європи та Китаю з 2012 року. Після саміту в лютому минулого року представники Естонії пропускали зустрічі цього формату.

У 2021 році з цього формату вийшла Литва, закликавши інші країни вчинити так само. Після повідомлень Латвії та Естонії глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у Twitter: «Китайський формат 17+1 був зайвим і викликав розбіжності задовго до виходу Литви. Латвія та Естонія зараз також закривають двері. 14+1 слід замінити на EU27+1».

Співпраця Китаю та країн Центральної та Східної Європи (також відома як «16+1» та «17+1» у різні роки) – це ініціатива міністерства закордонних справ Китаю щодо сприяння діловим та інвестиційним відносинам між Китаєм та 16 країнами Центральної та Східної Європи.

Цей формат був заснований у 2012 році в Будапешті для посилення співпраці країн у сферах інфраструктури, транспорту та логістики, торгівлі та інвестицій. Також ціллю формату є просування китайської ініціативи «Один пояс, один шлях».

У 2019 році до нього приєдналася Греція, а у 2021 році з нього вийшла Литва.

Формат «16+1»
Формат «16+1»
ecfr.eu

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав переглянути відносини України з Китаєм.

Тим часом Росія підбурює Китай до нападу на Тайвань.

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Теги: Китай Естонія Латвія

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