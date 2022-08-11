Відносини з Китаєм потрібно переглянути. Українська влада дозріла?

Представник монобільшості і головний парламентський дипломат зробив резонансну заяву

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав переглянути відносини України з Китаєм. Про це він пише в Facebook.

«Неправдиві заяви і фраза представника Китаю про «сили, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз» ставлять під значний сумнів статус КНР як «стратегічного партнера» України», – йдеться у повідомленні Мережка.

Голова комітету також написав, що очевидно, прийшов час переглянути цей статус Китаю.

Партнер держави-агресора «без кордонів» не може бути одночасно нашим стратегічним партнером. Треба робити відповідні висновки», - переконаний Олександр Мережко.

Нагадаємо, напередодні Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія.

Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що «він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві».

Нагадаємо, нещодавно Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами на театрі військових дій і з питань зміни клімату.