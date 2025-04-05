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Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

 Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 73 авіаційних ударів, скинувши 106 КАБ, залучив для ураження 844 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 квітня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

 Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

На Харківському напрямку 

Ворог один раз атакував у бік Кам’янки.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Петропавлівка, Загризове та Нова Кругляківка; українські підрозділи відбили всі атаки.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог 20 разів атакував у районах Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще п’ять боїв тривають досі.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог провів 18 наступальних дій на позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби; дотепер триває три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 65 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка; наразі триває 11 боєзіткнень.

Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зоря та Стара Миколаївка.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

За сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке, ще чотири боєзіткнення тривають досі.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 21 КАБ, здійснив 286 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1137-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати ворог росіяни

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