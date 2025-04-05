Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 73 авіаційних ударів, скинувши 106 КАБ, залучив для ураження 844 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 квітня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог один раз атакував у бік Кам’янки.

На Куп'янському напрямку

Ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Петропавлівка, Загризове та Нова Кругляківка; українські підрозділи відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Лиманському напрямку

Ворог 20 разів атакував у районах Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще п’ять боїв тривають досі.

На Торецькому напрямку

Ворог провів 18 наступальних дій на позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби; дотепер триває три боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 65 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка; наразі триває 11 боєзіткнень.

Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зоря та Стара Миколаївка.

На Новопавлівському напрямку

За сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке, ще чотири боєзіткнення тривають досі.

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 21 КАБ, здійснив 286 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім.

Нагадаємо, триває 1137-й день повномасштабної війни в Україні.