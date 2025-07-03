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Маск хоче профінансувати заклятого ворога Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Маск хоче профінансувати заклятого ворога Трампа
Мессі вважається заклятим ворогом Трампа всередині Республіканської партії
фото з відкритих джерел

Ілон Маск продовжує сварку з Дональдом Трампом через «великий прекрасний закон»

Техномільярдера Ілона Маска не лякають погрози президента США позбавити його компанії державних субсидій. Він загрожує перейти у політичний наступ. На запитання одного з користувачів Х, хто хоче пожертвувати на виборчу кампанію республіканського конгресмена Томаса Мессі, Маск відповів: «Я». Про це повідомляє «Главком» із посиланням Bild.

Мессі вважається заклятим ворогом Трампа всередині Республіканської партії. Він не лише відкидає «великий прекрасний закон», а й розкритикував військовий удар по іранських ядерних об'єктах. У відповідь Трамп назвав однопартійця «жалюгідним невдахою» і публічно вигнав його з руху MAGA – ідеологічного ядра прихильників Трампа.

Мессі висловив захоплення від підтримки Маска і заявив телеканалу Fox News: «Я дуже вдячний Ілону Маску за його фінансову підтримку, яка дозволить мені продовжувати виконувати свій мандат незалежного голосу у Конгресі на користь моїх виборців».

Сам він вважає себе чесним конгресменом, котрий через свою незалежність викликає гнів вашингтонського «політичного болота».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів журналістам про конфлікт з Ілоном Маском, та натякнув на можливу його депортацію з країни. Коментуючи питання, Трамп зазначив, що Маск «може втратити набагато більше». 

До слова, американський мільярдер Ілон Маск вчергове розкритикував бюджетний законопроєкт президента США Дональда Трампа. Бізнесмен наголосив, що у разі затвердження документа Конгресом, він створить нову політичну партію.

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Теги: США Дональд Трамп закон партії Ілон Маск

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