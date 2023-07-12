Ліквідація командира підводного човна РФ. Росія вже заявила про «український слід»

Ржицький, якого застрілили у Краснодарі, був причетний до ракетних ударів по Україні

Слідчі органи Слідчого комітету РФ нібито затримали вбивцю Ржицького

Передбачуваний убивця заступника начальника Краснодарського міського відділу з мобілізаційної роботи, командира підводного човна «Краснодар», який причетний до ракетних ударів по Україні Станіслава Ржицького, зізнався, що його нібито завербувала Україні. Про це пише росЗМІ з посиланням на правоохоронні органи РФ.

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Як повідомили у пресслужбі міської адміністрації, правоохоронні органи організували перевірку.

Також слідчі органи Слідчого комітету Російської Федерації порушили кримінальну справу за статтею «Вбивство», а підозрюваного Сергія Денисенка затримано. За даними Слідчого комітету, при затриманні у чоловіка нібито виявлено пістолет із глушником, з якого, ймовірно, скоєно вбивство.

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Нагадаємо, у Краснодарі у РФ застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.

Згодом стало відомо, що командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який був застрелений у Краснодарі, причетний до ракетних ударів по Україні, зокрема по Вінниці.

До слова, за попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу. Російський воєнний злочинець постійно викладав у мережу свої забіги й майже завжди бігав по тому самому маршруту, тому кілеру не склало труднощів спланувати вбивство.