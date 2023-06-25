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Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС – розвідка
План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений
фото з відкритих джерел

Існує ризик, що Московія може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації

Терористична Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

«[План теракту на ЗАЕС] повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби», – зазначив Кирило Буданов.

Керівник ГУР МО України нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», – підкреслив Кирило Буданов.

За словами начальника ГУР МО України, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра – створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

Водночас, за оцінкою Кирила Буданова, існує ризик, що Московія може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як «превентивний захід», аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

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Теги: розвідка росія теракт наказ Кирило Буданов

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